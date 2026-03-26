伊朗局勢｜特朗普放風前石油期貨錄5.8億交易　被批涉內幕消息

在美國總統特朗普（Donald John Trump）對伊朗政策意外轉向的數分鐘前，石油期貨市場出現了價值約5.8億美元（約45.3億港元）的可疑交易。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）對此直指為「叛國」，引發市場譁然。

這起引發爭議的交易活動發生在紐約時間周一上午6點50分左右，涉及約6,200張的布蘭特與西德州中級原油期貨合約，沽出總價值約5.8億美元。

向敵對國家廣播政府計劃

據《CNBC》報道，芝加哥商品交易所（CME）的標準普爾500指數E-mini期貨交易量也出現突兀的急遽增加，在流動性較低的盤前時段顯得格外異常。在特朗普於上午7點04分宣布暫停最後通牒後，油市應聲大跌，股市則上漲，正好符合倉位持有人的期望。