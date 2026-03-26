伊朗局勢｜特朗普放風前石油期貨錄5.8億交易　被批涉內幕消息

在美國總統特朗普（Donald John Trump）對伊朗政策意外轉向的數分鐘前，石油期貨市場出現了價值約5.8億美元（約45.3億港元）的可疑交易。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）對此直指為「叛國」，引發市場譁然。
這起引發爭議的交易活動發生在紐約時間周一上午6點50分左右，涉及約6,200張的布蘭特與西德州中級原油期貨合約，沽出總價值約5.8億美元。
向敵對國家廣播政府計劃
據《CNBC》報道，芝加哥商品交易所（CME）的標準普爾500指數E-mini期貨交易量也出現突兀的急遽增加，在流動性較低的盤前時段顯得格外異常。在特朗普於上午7點04分宣布暫停最後通牒後，油市應聲大跌，股市則上漲，正好符合倉位持有人的期望。
克魯明在他發布的文章中闡述，與特朗普關係密切的人正在利用國家機密進行交易。他認為利用涉及國家安全的機密資訊圖利，應被視為「叛國」。他認為這種行為除了不公平外，更是一種戰略弱點，無異於向敵對國家廣播政府計劃。他更提出，在利用國家機密進行交易與直接出售機密之間，界線相當模糊，並質疑這些攸關戰爭與和平的決策，是否可能本身就是為了操縱市場所做的服務。
腐敗政府無法保護國家安全
事件的背景是，特朗普在周末期間曾威脅，除非德黑蘭在48小時內重新開放霍爾木茲海峽，否則將轟炸伊朗的發電廠。然而，周一上午他卻突然透過Truth Social宣布政策逆轉，並將其歸因於與伊朗方面正在進行「富有成效的對話」，此舉令市場措手不及。
克魯明進一步質疑，執行這些交易的究竟是政府內部人士，還是向知情者付費的億萬富翁或交易員。他總結道，一個腐敗的政府無法保護國家安全，當政府高層將公職視為謀取私利的機會，而非重大責任時，整個國家將變得極其脆弱。白宮暫未對此說法作出即時回應。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章