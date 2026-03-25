熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Mar-25 23:44
更新：2026-Mar-25 23:44

沙灘「街訪」反映美國青年不理時事 比堅尼女稱正與伊拉克打仗 提議色誘敵軍(有片)

分享：
伊朗局勢

這名青年答美國正與伊拉克打仗。(互聯網)

adblk4

美以伊戰事持續近四星期，但美國年輕人似乎沒有多大理會，繼續享受陽光與海灘。霍士新聞在沙灘訪問了一些青年，對於國家最近發生甚麼事似乎都不知。主持人問美國目前正面對的問題，哪一個對他們來說很重要，其中一名女孩答「明天穿哪一件比堅尼泳衣」。另一比堅尼女孩語氣堅定地說，美國正與伊拉克(Iraq)打仗，未知是否搞錯伊朗(Iran)讀音。她其後被問知不知委內瑞拉在哪裡，「不是在西班牙嗎？」這個答案連主持人都反白眼，然後答「不是」。

adblk5

無人知哈梅內伊是誰

伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)被美以空襲擊殺，挑起伊朗怒火攻擊美國中東盟友報復。但所有受訪青年，均不知哈梅內伊是誰，有人答從未聽個Ayatollah這個字。主持人問眾人美國應如何對敵時，有人說派比堅尼女郎到伊朗色誘，一名女孩說自己可與他們調情，令他們放下戒心。至於委內瑞拉發生甚麼事，無人知道。

伊朗局勢 伊朗局勢 伊朗局勢 伊朗局勢 伊朗局勢 伊朗局勢 伊朗局勢

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務