沙灘「街訪」反映美國青年不理時事 比堅尼女稱正與伊拉克打仗 提議色誘敵軍(有片)

美以伊戰事持續近四星期，但美國年輕人似乎沒有多大理會，繼續享受陽光與海灘。霍士新聞在沙灘訪問了一些青年，對於國家最近發生甚麼事似乎都不知。主持人問美國目前正面對的問題，哪一個對他們來說很重要，其中一名女孩答「明天穿哪一件比堅尼泳衣」。另一比堅尼女孩語氣堅定地說，美國正與伊拉克(Iraq)打仗，未知是否搞錯伊朗(Iran)讀音。她其後被問知不知委內瑞拉在哪裡，「不是在西班牙嗎？」這個答案連主持人都反白眼，然後答「不是」。