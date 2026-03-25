沙灘「街訪」反映美國青年不理時事 比堅尼女稱正與伊拉克打仗 提議色誘敵軍(有片)

美以伊戰事持續近四星期，但美國年輕人似乎沒有多大理會，繼續享受陽光與海灘。霍士新聞在沙灘訪問了一些青年，對於國家最近發生甚麼事似乎都不知。主持人問美國目前正面對的問題，哪一個對他們來說很重要，其中一名女孩答「明天穿哪一件比堅尼泳衣」。另一比堅尼女孩語氣堅定地說，美國正與伊拉克(Iraq)打仗，未知是否搞錯伊朗(Iran)讀音。她其後被問知不知委內瑞拉在哪裡，「不是在西班牙嗎？」這個答案連主持人都反白眼，然後答「不是」。
無人知哈梅內伊是誰
伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)被美以空襲擊殺，挑起伊朗怒火攻擊美國中東盟友報復。但所有受訪青年，均不知哈梅內伊是誰，有人答從未聽個Ayatollah這個字。主持人問眾人美國應如何對敵時，有人說派比堅尼女郎到伊朗色誘，一名女孩說自己可與他們調情，令他們放下戒心。至於委內瑞拉發生甚麼事，無人知道。
Spring Break goes WILD☀️ 🍺🤪— Jesse Watters (@JesseBWatters) March 24, 2026
and the students have NO IDEA what’s going on🤣
“The BIGGEST issue in America is what BIKINI I’m wearing tomorrow”👙
“We’re going to war with IRAQ that’s been crazy”🤔
“I’ve NEVER heard the word Ayatollah in my life”🫢
“Is Venezuela in… pic.twitter.com/HD8kgli0Ok