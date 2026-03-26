特朗普聲稱伊朗送大禮 伊軍方嘲美國「自己與自己談判」

美國總統特朗普近日言論似乎想趕快結束與伊朗的戰事。他周二繼續「唱好」美伊會談，聲稱伊朗非常渴望達成協議，還送了美國一份價值連城的「大禮」，與石油和霍爾木茲海峽有關。他認為這份禮物代表了美方正與伊方「合適的人」對話，並透露除了其女婿庫什納和特使威特科夫，副總統萬斯和國務卿魯比奧亦有參與談判。特朗普的言論被視為急於「求和」，遭伊朗軍方諷刺「自己與自己談判」。伊朗武裝部隊聯合指揮部發言人佐勒法加里在伊朗國營電視台播放的片段中稱，「你(特朗普)內心的掙扎已經到了和自己談判的地步了嗎？」他又說，「我們這樣的人與你們那樣的人永遠也合不來。正如我們一直都說……像我們這樣的人絕不會和你們那樣的人達成協議。現在不會，以後也不會。」

巴基斯坦向伊朗轉達美國停火方案 路透社稱，一名伊朗政府高層消息人士周三表示，巴基斯坦已向伊朗轉達美國停火計劃，美伊談判會場地點仍未落實。該消息人士無透露計劃內容，也無確認是否特朗普所說的15要點停火方案；他又指，土耳其正在斡旋結束這場戰爭，美伊會談有可能在土耳其或巴基斯坦舉行。兩名巴基斯坦官員周三向美聯社形容有關停火方案涉及多個議題，包括美國放寬伊朗制裁、民用核子合作、伊朗核計劃縮減，並由國際原子能機構監察、限制擁有的導彈數量，以及船隻可以通過霍爾木茲海峽。

雖然特朗普對談判樂觀，但消息人士向美國有線新聞網絡(CNN)表示，美國在未來數天將增兵到中東，陸軍第82空降師最少1,000名傘兵將部署到當地。這似乎是威脅伊朗，美國或奪取伊朗重要石油港口哈爾克島。伊朗方面，昨繼續攻擊以色列特拉維夫等城市，以及科威特、約旦和巴林的美軍基地。伊朗新委任的最高國家安全委員會秘書佐勒加德爾，曾任伊朗革命衛隊副司令，屬於強硬派，現負責處理國安和外交等事務，或左右美伊的談判。

伊朗通知安理會放行非敵對船隻 已有3油輪1貨船通過霍爾木茲海峽 至於霍爾木茲海峽，路透社周二稱，伊朗已正式通知聯合國安理會及國際海事組織，「非敵對船隻」可通過霍爾木茲海峽。伊朗外交部在通知稱，只要未參與或支持針對伊朗的侵略行動，並完全遵守已公布的安全及保安規定，即可在與伊朗主管機關協調下，享有安全通過霍爾木茲海峽的權利。有關通知又指，伊朗已「採取必要且相應的措施」，防止侵略方及其支持者利用霍爾木茲海峽推進對伊朗的敵對行動，並稱屬於美國或以色列，以及「其他侵略參與者」的船隻、設備及任何資產，「均不具備安全通過或非敵對通行的資格」。

路透社報道，經泰國外交部長希哈薩與伊朗駐泰國大使會談後，一艘泰國油輪周二通過霍爾木茲海峽。CNN昨稱，船運追蹤數據顯示，自周二早上的24小時內，有3艘油輪和1艘貨船通過該海峽。路透社民調顯示，特朗普的支持率下滑至他重返白宮以來新低，僅36%，主要原因是油價飆升和民眾反對攻擊伊朗。美聯社民調則顯示，約三分二美國人認為壓抑油價和天然氣價格上升，對美國來說是非常重要的外交目標。