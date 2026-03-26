習特會｜白宮：特朗普將於5月14日至15日訪華

特朗普原定下星期訪華，但因為中東局勢持續緊張而推遲行程。特朗普在旗下社交平台發文，與習近平的會面，已重新安排在5月中，他同第一夫人梅拉尼亞今年稍後，亦會接待回訪美國的習近平和夫人彭麗媛，兩國代表正為這兩次歷史性訪問做最後準備，他非常期待同習近平共度時光，相信將是一次意義非凡的盛事。

被問伊朗戰事是否於訪華前結束 萊維特著記者自己計算

白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)在記者會公布，特朗普將於5月14日至15日對中國進行國事訪問，並與習近平會晤。萊維特又公布，特朗普將在今年稍後時間在華盛頓接待習近平的回訪，具體日期另行通知。被問到新的訪華日期，是否意味伊朗戰事可以在特朗普訪華前結束時，萊維特指，華府一直估計戰事需時4至6星期，叫記者自己計算。她表示，結束戰事並非重新安排會晤的先決條件，習近平理解特朗普要在軍事行動期間留在美國，接納推遲會面的請求。