習特會｜白宮：特朗普5月14日至15日訪華 外交部：中美保持溝通 (更新)

美國白宮重新安排總統特朗普的訪華行程，宣布特朗普將於5月14日至15日訪問中國，與國家主席習近平舉行峰會，並指，習近平今年稍後會回訪美國。

在北京，外交部發言人林劍在例行記者會上，回應有關特朗普表示將於5月中旬訪華的提問時表示，元首外交對中美關係，發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就特朗普訪華事宜，保持溝通。

特朗普原定下星期訪華，但因為中東局勢持續緊張而推遲行程。特朗普在旗下社交平台發文，與習近平的會面，已重新安排在5月中，他同第一夫人梅拉尼亞今年稍後，亦會接待回訪美國的習近平和夫人彭麗媛，兩國代表正為這兩次歷史性訪問做最後準備，他非常期待同習近平共度時光，相信將是一次意義非凡的盛事。