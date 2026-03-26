伊朗局勢｜據報特朗普向海灣國家索至少2.5萬億美元「戰爭結算費」

英國廣播公司(BBC)阿拉伯語頻道報道，阿曼記者兼國際政治分析家Salem al-Zahouri被問及白宮是否在向海灣國家施壓，要求為伊朗戰爭出力時表示「絕對屬實」。Salem al-Zahouri指，根據洩漏的文件，指特朗普正向海灣國家進行「某種形式的敲詐勒索」，要求其承擔對伊朗戰爭的費用，如果想要繼續戰爭，海灣國家要支付高達5萬億美元(約39萬億港元)，結束戰爭則要支付2.5萬億美元(約19.5萬億港元)。

海灣國家之一阿曼的外交部長：美以攻擊伊朗是「非法」。(網上圖片)

阿曼外交部長：美以攻擊伊朗是「非法」

隨着戰爭持續時間超出預期，美國軍費大增，美國國防部報告稱，戰爭爆發的第一周支出已超過113億美元(約883億港元)。五角大廈近期已向白宮申請追加2,000億美元(約1.56兆港元)的預算。隨著國際油價上漲、戰爭成本不斷攀升以及美軍傷亡人數的增加，哥倫比亞廣播公司新聞/YouGov近日發佈的一項民意調查顯示，62%的受訪者對特朗普處理伊朗局勢的方式給予負評。

報道指，海灣國家對此這場並非由他們挑起的戰爭深感不滿。阿曼外交部長Badr bin Hamad al-Busaidi直言美以攻擊伊朗是「非法」。倫敦皇家國際事務研究所專家Sanam Vakil指出，海灣國家長期尋求與美國建立如以美般的安全夥伴關係，如今意識到幻想破滅而感到失望與沮喪。