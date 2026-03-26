《驕陽似我》真人版　曾在耶魯大學醫學院當清潔工　女子重返為住院醫生(有片)

美國一名32歲女子在康乃狄克州紐哈芬耶魯大學醫學院出生，18歲時曾在該院做清潔工，後來靠著自己的努力考上醫學院後，上周被自己的第一志願耶魯大學醫學院錄取，即將重返這間對她人生充滿意義的醫院進行住院醫生訓練。令人聯想到如1997年電影《驕陽似我》(Good Will Hunting)中主角，亦曾在高級學府裡擔任清潔工，後來放膽追求目標的勵志故事。
綜合報道，32歲女子Shay Taylor-Allen目前就讀於霍華德大學醫學院、準備在今年5月畢業，她於上周五(20日)得知自己被第一志願——耶魯大學醫學院錄取，未來將在這間醫院進行住院醫生的訓練，Shay談到這間對她意義非凡的醫院時，難掩興奮之情：「我不僅在那裡出生，18歲時還曾在那裡做過清潔工……我仍然感覺像在做夢一樣，因為我做夢都沒想到，我竟然會回到我出生並做過清潔工的那間醫院，成為一名服務社區的醫生」。
照顧生病母親後萌生成為醫生的想法
Shay提到自己並非一直都想讀醫學院，而是在照顧生病的母親之後，才萌生成為醫生的想法，她表示：「直到大學二年級，我母親生病的時候，我才意識到自己想成為一名醫生」。在母親生病期間，Shay曾在耶魯大學醫學院做清潔工，並向前醫院執行長講述自己的遭遇，詎料這位執行長幫助了她和她的家人，這段經歷激勵Shay、思考如何為他人發聲並提供幫助。對於其他想要追隨她腳步的年輕女性，Shay表示：「我鼓勵你們堅持下去，即使別人對你們說『不』，只要我們下定決心，就能做到任何事」。