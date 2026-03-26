闖中國大使館日本自衛隊少尉　事前1小時尋路徑翻越帶刺圍欄（更新）

日本自衛隊軍官周二（24日）闖入中國駐東京大使館的案件，日本警視廳指，已以涉嫌非法侵入建築物，將涉案的陸上自衛隊少尉村田晃大送交檢察廳。調查人員透露，村田案發前1小時已在大使館外徘徊，最後是翻過大使館牆上帶刺的鐵絲網進入，因此手部手傷。自衛隊就公布，村田當日需要值勤，但最終在沒有通知下缺勤，而他在自衛隊內沒有出現異常行為。

日本媒體報道，23歲的村田晃大，在周一請假後乘住巴士再轉乘新幹線抵達東京，而他原定要在周二值班，不過他未有當值，而事後未有通知部隊。調查人員指，村田事前先在銀座地區購買了涉事的18厘米長的刀具，在大使館外圍觀察了1個小時後，從毗鄰的大廈翻過大使館上帶刺的鐵絲網進入大使館。他向警員表示，自己是要求與中國領事會面，要求對方不要對日本發出強硬言論，並表示如果對方不接受，就將會自盡，聲稱是要「嚇」怕中方。