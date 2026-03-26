闖中國大使館日本自衛隊少尉　事前1小時尋路徑翻越帶刺圍欄（更新）

日本自衛隊軍官周二（24日）闖入中國駐東京大使館的案件，日本警視廳指，已以涉嫌非法侵入建築物，將涉案的陸上自衛隊少尉村田晃大送交檢察廳。調查人員透露，村田案發前1小時已在大使館外徘徊，最後是翻過大使館牆上帶刺的鐵絲網進入，因此手部手傷。自衛隊就公布，村田當日需要值勤，但最終在沒有通知下缺勤，而他在自衛隊內沒有出現異常行為。
日本媒體報道，23歲的村田晃大，在周一請假後乘住巴士再轉乘新幹線抵達東京，而他原定要在周二值班，不過他未有當值，而事後未有通知部隊。調查人員指，村田事前先在銀座地區購買了涉事的18厘米長的刀具，在大使館外圍觀察了1個小時後，從毗鄰的大廈翻過大使館上帶刺的鐵絲網進入大使館。他向警員表示，自己是要求與中國領事會面，要求對方不要對日本發出強硬言論，並表示如果對方不接受，就將會自盡，聲稱是要「嚇」怕中方。
去年大學畢業加入自衛隊
日本防衛省今日回應村田的事件。指村田在去年3月大學畢業後就加入防衛省成為陸上自衛隊軍官的候補生，在今年1月在候補生畢業後，獲派駐宮崎縣的惠比野基地，在本月15日晉升為少尉。防衛省指其工作及態度沒有問題，並對有自衛隊人員被捕表示遺憾，以及全力協助警察的調查。至於媒體亦找到了村田的家人，據報道指村田的社交平台上沒有極端的思想，家庭也是一般鄉郊的家庭，其母被問到事前有沒有察覺異樣時，表示村田事前沒有與家人聯誼會，亦沒有表示過任何問題，在大學後選擇當兵也是村田個人的選擇。但拒絕回應有關於村田行動的問題。而父親表示，他們沒有要到東京探望的想法。
至於中方提出嚴正交涉，表達強烈不滿，要求日方作出負責任的交代。外交部指事件反映日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，「新型軍國主義」成勢為患，敦促日方立即徹查事件。日本警方稱對事件深表遺憾，並將對中國駐日使館實施24小時警戒。日本陸上自衛隊表示，將全面配合警方調查，並在查明事實基礎上作出嚴肅處理。