11歲女兒受辱　母親割男友陰莖肢解再燒屍獲判無罪(有片)

巴西米納斯吉拉斯州一名47歲母親，被控因為11歲女兒受辱，憤而下藥迷昏男友後，割掉他生殖器，將其殺害焚屍。她案發後被羈押逾1年，貝洛奧裡藏特區第二陪審團法庭於周二(24日)判決，陪審團贊成駁回這名母親所有罪名，法官宣布這名母親無罪，當庭釋放。
綜合報道，事發於2025年3月11日凌晨在塔誇裡爾社區。根據檢方控罪書指，47歲女子Érica Pereira da Silveira Vicente發現其男友Everton Amaro da Silva正企圖對其女兒不軌後，於是在Everton的飲料中下藥，等Everton昏迷後，用刀械、木棍等攻擊他，檢方更透露被告「在受害者還活著的時候割掉了他的生殖器，最後放火焚燒了他的屍體。」檢方表示，被告還找來一名少年協助棄屍，兩人合力把屍體拖到樹林裡後先肢解再焚燒。檢方痛批Érica以殘忍手法犯罪，起訴她加重殺人罪、毀屍罪和教唆未成年人犯罪。
辯護團隊：沉默也是一種暴力 但暴力都不應被正常化
Érica作供版本則有所不同，她供稱，事發前兩個星期已發現Everton曾向其11歲女兒發過露骨訊息，事發當日半夜聽到女兒的尖叫聲，發現Everton的褲已退到一半，正控制其女兒及企圖進行不軌，她隨即用刀襲擊Everton，隨後，一名年輕人聞聲入屋，得知事件決定幫忙將屍體運到樹林裡焚燒。Érica否認對Everton落藥。
3月24日，案件由4男3女組成的陪審團，以4票對3票，認為被告的所有指控不成立，法官Maria Beatriz Fonseca Biasutti宣布裁定被告的罪名不成立，宣布她無罪。Érica聞判後，立即激動得跌坐椅上，呼吸急促、興奮落淚，並與其辯護律師相擁。其辯護團隊事後發聲明，Érica感謝所有人的支持，但重申應該優先保護兒童和青少年，保護兒童和青少年是每個人的責任，沉默也是一種暴力，同時必須強調，任何形式的暴力都不應被正常化。