11歲女兒受辱　母親割男友陰莖肢解再燒屍獲判無罪(有片)

巴西米納斯吉拉斯州一名47歲母親，被控因為11歲女兒受辱，憤而下藥迷昏男友後，割掉他生殖器，將其殺害焚屍。她案發後被羈押逾1年，貝洛奧裡藏特區第二陪審團法庭於周二(24日)判決，陪審團贊成駁回這名母親所有罪名，法官宣布這名母親無罪，當庭釋放。

綜合報道，事發於2025年3月11日凌晨在塔誇裡爾社區。根據檢方控罪書指，47歲女子Érica Pereira da Silveira Vicente發現其男友Everton Amaro da Silva正企圖對其女兒不軌後，於是在Everton的飲料中下藥，等Everton昏迷後，用刀械、木棍等攻擊他，檢方更透露被告「在受害者還活著的時候割掉了他的生殖器，最後放火焚燒了他的屍體。」檢方表示，被告還找來一名少年協助棄屍，兩人合力把屍體拖到樹林裡後先肢解再焚燒。檢方痛批Érica以殘忍手法犯罪，起訴她加重殺人罪、毀屍罪和教唆未成年人犯罪。