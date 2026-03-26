伊朗局勢｜伊增兵及加強防空系統　阻美軍奪哈爾克島

美國特朗普政府正考慮動員地面部隊奪取伊朗的「哈爾克島」（Kharg Island），以作為對伊朗施壓重啟霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的籌碼。多位知悉美方情報的人士透露，伊朗近幾周已在島上加強防禦並部署陷阱，包括增派軍事人員和防空系統，為美軍可能的奪島行動做準備。

地面行動面臨重大風險

根據《CNN》報道，哈爾克島是伊朗的經濟命脈，處理該國約9成的原油出口。美軍曾在本月13日對該島發動空襲，聲稱擊中90個目標，包括海軍地雷儲存設施、飛彈儲存掩體及多個軍事據點。特朗普當時強調，美軍出於「體面原因」，刻意避免攻擊島上的油田設施。