伊朗局勢｜伊增兵及加強防空系統　阻美軍奪哈爾克島

美國特朗普政府正考慮動員地面部隊奪取伊朗的「哈爾克島」（Kharg Island），以作為對伊朗施壓重啟霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的籌碼。多位知悉美方情報的人士透露，伊朗近幾周已在島上加強防禦並部署陷阱，包括增派軍事人員和防空系統，為美軍可能的奪島行動做準備。
地面行動面臨重大風險
根據《CNN》報道，哈爾克島是伊朗的經濟命脈，處理該國約9成的原油出口。美軍曾在本月13日對該島發動空襲，聲稱擊中90個目標，包括海軍地雷儲存設施、飛彈儲存掩體及多個軍事據點。特朗普當時強調，美軍出於「體面原因」，刻意避免攻擊島上的油田設施。
美國官員與軍事專家警告，地面登陸行動將面臨重大風險，包括可能導致美軍大量傷亡。消息人士稱，哈爾克島擁有層層防禦，伊朗最近已在島上增設了肩射型地對空飛彈系統（MANPADs）。島嶼沿岸更是布滿地雷，包括反步兵地雷和反裝甲雷，直接威脅美軍可能發動的兩棲登陸作戰。
伊朗：勿試圖佔領島嶼
伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Ghalibaf）25日警告該國的「敵人」不要試圖佔領任何伊朗島嶼。卡利巴夫表示：「根據一些情報，伊朗的敵人在某個地區國家的支持下，正準備佔領伊朗的一個島嶼。」
卡利巴夫又指：「我們的武裝部隊正監控所有敵方動向，如果他們採取任何行動，這個地區國家的所有重要基礎設施都將遭到無情且持續的攻擊」。
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