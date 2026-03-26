伊朗局勢｜王毅與埃及外長通話　稱出現了一線和平的曙光

美伊開打進入第四周，傳出中東局勢或迎來重大轉機，外交部長王毅昨與埃及外長通話時表示，戰爭再打下去只會帶來更多傷亡，美國和伊朗都在釋放談判資訊，出現了一線和平曙光，只要談就有希望。
據《央視新聞》消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅25日應約同埃及外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）通電話。
只要談就有希望
阿布德拉提介紹了對地區局勢發展的看法，表示埃方對當前局勢深感擔憂，尤其是能源電力設施如遇襲癱瘓，將導致整個地區陷入混亂。為推動局勢降溫，埃方正同各方溝通，積極推動談判。埃中是全面戰略夥伴，埃方願同中方保持密切協調，共同加強外交努力，防止地區和世界陷入動盪。
王毅表示，中國和埃及都是負責任大國，都反對未經聯合國安理會授權的軍事行動，反對襲擊平民和民用設施，不贊成波及海灣國家：「中東局勢變化很快，美國和伊朗都在釋放談判資訊，出現了一線和平的曙光。這場戰爭再打下去只會帶來更多傷亡和無謂損失，導致局勢進一步外溢」。
伊朗證收美國停火計劃
王毅強調，國際社會應積極推動衝突當事方開啟對話，「只要談起來，和平就有希望」。安理會的行動要有助於緩和局勢並推動對話，有助於防止戰火擴大而不能給使用武力開通行證。中方支持埃及繼續發揮斡旋作用，推動恢復和談、停止戰爭，中方也願為此繼續作出建設性努力。
綜合外媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump）連日來對外堅稱正與伊朗談判，並提出15點中東停火計劃，包括伊朗核計劃限制、飛彈發展管制及區域安全安排，作為換取解除對伊朗的制裁。然伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）25日表示，伊朗正在審視一份旨在結束波斯灣戰爭的美國提案，但無意為結束這場不斷擴大的中東衝突舉行會談。
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