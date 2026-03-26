伊朗局勢｜王毅與埃及外長通話　稱出現了一線和平的曙光

美伊開打進入第四周，傳出中東局勢或迎來重大轉機，外交部長王毅昨與埃及外長通話時表示，戰爭再打下去只會帶來更多傷亡，美國和伊朗都在釋放談判資訊，出現了一線和平曙光，只要談就有希望。

據《央視新聞》消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅25日應約同埃及外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）通電話。

只要談就有希望

阿布德拉提介紹了對地區局勢發展的看法，表示埃方對當前局勢深感擔憂，尤其是能源電力設施如遇襲癱瘓，將導致整個地區陷入混亂。為推動局勢降溫，埃方正同各方溝通，積極推動談判。埃中是全面戰略夥伴，埃方願同中方保持密切協調，共同加強外交努力，防止地區和世界陷入動盪。