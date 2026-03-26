伊朗局勢｜特朗普：伊方想要協議但不敢認　因怕被自己人殺害

美國與伊朗之間的軍事衝突即將屆滿一個月。美國總統特朗普當地時間25日在一場活動上表示，伊朗「非常想達成協議」，但「害怕承認」，因為怕遭到殺害。另一方面，伊朗外長聲稱，正在審視美國的提案，但無意為結束衝突舉行談判。
「他們也怕會被我們殺害」
根據《CNN》與《路透社》等外媒，特朗普在共和黨募款晚宴上說：「沒有人見過像我們現在在中東對伊朗所做的一切。順便說一句，他們正在談判，他們非常想要達成協議，但他們害怕說出口，因為他們認為可能會被自己人殺害。他們也怕會被我們殺害。」
白宮當日稍早表示，儘管德黑蘭並未立即接受一項結束戰爭的15點計劃，但美方與伊朗的談判並未陷入僵局。兩名政府官員向《CNN》透露，美國正努力安排在巴基斯坦舉行會談，以討論解決衝突的途徑。
透過中間人交換資訊
伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）則稱，雖然伊朗沒有與美國進行對話或談判，但雙方已透過中間人交換了資訊。
阿拉奇25日接受國家電視台採訪時表示：「透過與我們的友好國家傳遞訊息，而我們則以表明立場或發出必要的警告作為回應，這不叫談判或對話，這僅是透過我們的朋友進行的資訊交換。」
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