孟加拉巴士上船變墮河　最少18人死

孟加拉周三（25日）發生恐怖巴士意外，一輛載有約50人的巴士準備駛上一架渡輪時，突然直衝出碼頭跌入河中，當局公有最少造成18人死亡。
該輛巴士在周三的下午，從庫什蒂亞接載一批參加完伊斯蘭開齋節，準備返回首都達卡工作的人。當時車上載有約50人，在距離首都達卡84公里的拉傑巴里縣墮河。當地消防人員表示，很多乘客自行游回岸上脫險，但仍有一些人被困車內。
失蹤者數字未明
當地派出船隻在昨晚將巴士吊起，並派兇搜救人員通宵搜索失蹤者，並在今日公布發現18具遺體，包括10名婦女及2個小童，而他們亦未知有多少人失蹤。當局指強勁的水流及大雨對救援工作造成阻礙。
在社交平台上的影片，見到巴士當時準備從碼頭邊駛上渡輪，但巴士突然加速衝出岸邊並直插入河中。
#Bangladesh- #Dhaka bound passenger bus lost control and plunged into the water while attempting to board a ferry at the Daulatdia Ghat in Rajbari. The incident occurred at Pontoon No. 3 around 5:30 PM on Wednesday.— Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 26, 2026
1/2 pic.twitter.com/m3MirNF0xH