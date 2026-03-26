出版：2026-Mar-26 16:08
更新：2026-Mar-26 16:08

孟加拉巴士上船變墮河　最少18人死

孟加拉一架巴士墮河，造成最少18人死亡。(影片截圖)

孟加拉周三（25日）發生恐怖巴士意外，一輛載有約50人的巴士準備駛上一架渡輪時，突然直衝出碼頭跌入河中，當局公有最少造成18人死亡。

該輛巴士在周三的下午，從庫什蒂亞接載一批參加完伊斯蘭開齋節，準備返回首都達卡工作的人。當時車上載有約50人，在距離首都達卡84公里的拉傑巴里縣墮河。當地消防人員表示，很多乘客自行游回岸上脫險，但仍有一些人被困車內。

失蹤者數字未明

當地派出船隻在昨晚將巴士吊起，並派兇搜救人員通宵搜索失蹤者，並在今日公布發現18具遺體，包括10名婦女及2個小童，而他們亦未知有多少人失蹤。當局指強勁的水流及大雨對救援工作造成阻礙。

在社交平台上的影片，見到巴士當時準備從碼頭邊駛上渡輪，但巴士突然加速衝出岸邊並直插入河中。

