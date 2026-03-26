高市早苗將分別美國伊朗對話緩和局勢　未回應會否派軍艦協助

日本首相高市早苗今日（26日）在日本國會上表示，將會利用日本與美國及伊朗的良好關係，與雙方溝通並緩和局勢。對於有關於派遣艦隻到霍爾木茲海峽，她表示需要等待達成和平協議後看局勢再作決定。
高市早苗今日出席日本眾議院會議中，談及了伊朗的局勢問題。她表示：「我們將盡一切外交努力，利用各種渠道與相關各方進行直接對話。」高市表示，在上星期與美國總統特朗普（Donald Trump）會面時，認為需要加強溝通來實現中東地區的和平和長期穩定。她表示：「為了將美日同盟提升到更高水平，確保今次訪美成果得到落實最為重要。在回國後，我一直在努力，我認為日本的作用在於繼續支持營造一個有利於美國在國際合作中，發揮建設性作用的環境，從而維護國際社會的未來和平與繁榮。」
她又被問及與特朗普的談話，高市指：「特朗普總統強調確保霍爾木茲海峽安全的重要，並要求日本和其他國家為保障霍爾木茲海峽航行安全作出貢獻。對此，我表示，從保障能源供應穩定方面，霍爾木茲海峽的確重要，並詳細解釋日本法律框架內哪些事可以做，哪些事不能做。」
高市早苗解釋在停戰後才能協助掃雷
被問到哪些日本可以做，而哪些不能時，高市解釋：「在保護與日本有關的船隻方面，當有特殊需要保障海上人身或財產安全，或維護公共秩序時，可以發布海上保安令。在這種情況下，從制度上講，保護與日本有關的船隻是可行的。」她繼說：「又例如將被遺棄的水雷，或是並非由外國武裝攻擊而埋下的水雷清除，這不算屬於對設置國家行使武力的行為，可以根據自衛隊法的第84條2章規定採取行動。但是如果該國處於戰爭中，除去就屬於戰鬥行為。現時的局勢仍持續在變化，現時很難就自衛隊的部署問題做出任何明確的聲明。」