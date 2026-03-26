高市早苗將分別美國伊朗對話緩和局勢　未回應會否派軍艦協助

日本首相高市早苗今日（26日）在日本國會上表示，將會利用日本與美國及伊朗的良好關係，與雙方溝通並緩和局勢。對於有關於派遣艦隻到霍爾木茲海峽，她表示需要等待達成和平協議後看局勢再作決定。

高市早苗今日出席日本眾議院會議中，談及了伊朗的局勢問題。她表示：「我們將盡一切外交努力，利用各種渠道與相關各方進行直接對話。」高市表示，在上星期與美國總統特朗普（Donald Trump）會面時，認為需要加強溝通來實現中東地區的和平和長期穩定。她表示：「為了將美日同盟提升到更高水平，確保今次訪美成果得到落實最為重要。在回國後，我一直在努力，我認為日本的作用在於繼續支持營造一個有利於美國在國際合作中，發揮建設性作用的環境，從而維護國際社會的未來和平與繁榮。」