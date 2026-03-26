奈良出走大阪小鹿或成政治爭議？大阪市長指將在當地覓新居

日本奈良公園一隻逃走的鹿，可能成為執政同盟的日本維新會間的政治爭議？而大阪市市長橫山英幸今日（26日）舉行記者會展示捕獲的鹿現況，指這頭鹿目前非常健康活躍，在奈良縣拒絕接收之下，大阪府正在大阪市內尋找適合的安置地方。
在近期大阪府內頻頻出現鹿蹤，據日本媒體相信進入了大阪府內至少有2隻鹿，當中1頭已被捕獲，並放置在大阪的動物管理設施。橫山市長今日在記者會，向記者展出鹿在動物中心內的情況，並指這頭鹿似乎已習慣與人接近。他表示已為這頭鹿尋到臨時的安置地方。由於奈良縣知事的山下真在周二表明，離開奈良公園的鹿就如同野生動物，並不是政府的天然紀念物，指奈良不會接收在大阪捕獲的鹿。橫山表示，大阪市內有願意接收的機構，並會在審視有關法律問題以及具備條件後，公布鹿的落腳地。
不過這事件又被維新會的創辦人，已離黨的前大阪府知事橋下徹批評。原因是大阪府知事及大阪市市長都是維新會的成員，而山下真亦是維新會的成員，然而黨內的兩地知事卻似在推卸責任，質疑這個黨的能力。然而過去也不只一次有鹿從奈良走到大阪，根據記錄，走得最遠一次是在1951年，一頭已剪角的鹿走到大阪市中心的御堂筋，其後被送到大阪市的天王寺動物園照顧，在1978年亦有一頭2歲的雄鹿進入東大阪市的一個公園而被捕獲，而奈良的保護團體指，相信今次的鹿出走事件，與奈良公園內的鹿開始有「鹿滿之患」而引起。