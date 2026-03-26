奈良出走大阪小鹿或成政治爭議？大阪市長指將在當地覓新居

日本奈良公園一隻逃走的鹿，可能成為執政同盟的日本維新會間的政治爭議？而大阪市市長橫山英幸今日（26日）舉行記者會展示捕獲的鹿現況，指這頭鹿目前非常健康活躍，在奈良縣拒絕接收之下，大阪府正在大阪市內尋找適合的安置地方。

在近期大阪府內頻頻出現鹿蹤，據日本媒體相信進入了大阪府內至少有2隻鹿，當中1頭已被捕獲，並放置在大阪的動物管理設施。橫山市長今日在記者會，向記者展出鹿在動物中心內的情況，並指這頭鹿似乎已習慣與人接近。他表示已為這頭鹿尋到臨時的安置地方。由於奈良縣知事的山下真在周二表明，離開奈良公園的鹿就如同野生動物，並不是政府的天然紀念物，指奈良不會接收在大阪捕獲的鹿。橫山表示，大阪市內有願意接收的機構，並會在審視有關法律問題以及具備條件後，公布鹿的落腳地。