池袋寶可夢中心爆血案　男子店內刺死女職員後自殺

位於池袋Sunshine City的寶可夢中心，周五（26日）晚上爆發血案。一名男子在商場內的寶可夢中心，刺殺一名女職員後刎頸自盡。
日本媒體報道，在晚上7時15分有多人報案，表示在池袋太陽城有個男子持刀在店舖內進行襲擊。警員到場後在2樓的寶可夢中心商店，雙手用刀刺死一名20多歲的女店員，男子其後再用刀割頸。2人在送院時已經昏迷，送院後先後證實死亡。警方表示，據店內閉路電視影片，見到男子進入店內後，再繞到櫃檯後刺向女死者，其後男子再用刀刺向自己的頸。
女死者曾因被跟蹤滋擾報警
日本警方透露，女死者過去曾經因為被跟蹤騷擾而向警察求助，並對騷擾者作出警告及拘捕。警方因此定期向女死者了解狀況。據目擊者表示，在當時店內有小孩及外國遊客，約有100人以上，在案發時他見到在店內最入面的櫃檯有女子求救，並見到有男性店員染滿血跡，而在櫃檯後亦有一名黑衫的男子。
事發的池袋太陽城是東京池袋其中一個人流較高的商場，而事發的寶可夢中心位於2樓的中央區域，是全日本最大的寶可夢中心，因此一家大小以及遊客都會到訪及購物的店舖，同層附近亦有不少售賣玩具及兒童用品的商舖。
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