池袋寶可夢中心爆血案　男子店內刺死女職員後自殺

位於池袋Sunshine City的寶可夢中心，周五（26日）晚上爆發血案。一名男子在商場內的寶可夢中心，刺殺一名女職員後刎頸自盡。

日本媒體報道，在晚上7時15分有多人報案，表示在池袋太陽城有個男子持刀在店舖內進行襲擊。警員到場後在2樓的寶可夢中心商店，雙手用刀刺死一名20多歲的女店員，男子其後再用刀割頸。2人在送院時已經昏迷，送院後先後證實死亡。警方表示，據店內閉路電視影片，見到男子進入店內後，再繞到櫃檯後刺向女死者，其後男子再用刀刺向自己的頸。