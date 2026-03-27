控 Meta YouTube 讓用戶上癮 加州女勝訴獲賠近4700萬

美國加州洛杉磯一個陪審團周三裁定，科技巨頭Meta和YouTube旗下社交及影音平台的設計具成癮性，導致一名女子受害，兩間公司須負上責任，合共須向原告支付600萬美元(約4,693.8萬港元)賠償。分析指，此案具有指標意義，日後可能決定是否能讓社交媒體公司對於損害兒童心理健康負上法律責任。

案件由加州高等法院審理，陪審團經過逾一周商議後作出裁決。Snapchat及TikTok也被列為被告，但已於上月與原告達成和解。現年20歲的原告凱利(Kaley)在入稟狀稱，她6歲時為了觀看唇彩和網上兒童遊戲的影片，開始使用YouTube，9歲時在Meta旗下的IG註冊首個帳號，10歲前已上傳逾200套YouTube影片，15歲前建立15個IG帳號。她說，試過一天在IG花上16個小時，「我一直都想待在上面。如果沒去用，就會覺得會錯過些甚麼」，又說她幾乎無時無刻都在使用這些平台，以致「自我價值受到影響」，也放棄了消閒嗜好且難以交朋友，還不斷拿自己和別人比較。