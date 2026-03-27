伊朗局勢｜特朗普公布伊朗大禮：准10艘運油輸通過霍爾木茲海峽

美國總統特朗普早前聲稱伊朗送美國大禮，他昨日表示，大禮是伊朗允許10艘運油輪通過霍爾木茲海峽，是伊朗為表明談判誠意而送出；美國亦應伊朗政府的要求，將空襲當地能源設施再推遲10天，至下月6日。伊朗重申霍爾木茲海峽並非完全封閉，沒參與戰事的國家可以在與伊朗協調下通行。

特朗普周四(26日) 在內閣會議上聲稱，伊朗送給美國的大禮是伊朗允許10艘運油輪通過霍爾木茲海峽，其中8艘懸掛巴基斯坦旗航行，是伊朗為表明談判誠意而送出，又說談判找對了人。特朗普早前稱美方正與伊方「合適的人」對話，但未有透露對方身分。特朗普又聲稱伊朗乞求達成協議，同時呼籲伊朗放棄核計劃，否則美國不會停止空襲。特朗普其後在社交媒體發文表示，因應伊朗的禮物，他按照伊朗政府要求，將破壞伊朗能源設施行動暫緩10天，直至美東時間4月6日晚上8時。他說，與伊朗的談判正在進行且進展順利。