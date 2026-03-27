白宮發詭異影片神秘女聲：快發射了？　貼多張打格圖引發網民燒腦(有片)

美國白宮的官方社交平台X和Instagram(IG)在美東時間25日晚間突然上傳2段詭異的影片，其中1段甚至可以聽到女性提及「很快就要發射了，對吧？」，讓人不免聯想是否是美國即將對伊朗發動攻擊，第2段影片的用意尚未釐清。白宮又發放多張疑似特朗普的打格圖，引發網民熱議。

綜合報道，第1段影片於美東時間25日晚間約9時15分發布，一名身分不明女聲問：「很快就要發射了，對吧？」(It's launching soon right ?)，畫面還出現「開啟聲音」(Sound On)的文字，影片在發布約90分鐘後就遭刪除，但仍吸引多達1,500則留言，不少網民認為片中的女聲是白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)，並推測美國與伊朗的戰爭將出現戲劇性的新進展，包括飛彈襲擊、軍隊部署，甚至可能是核子攻擊。第2段長度同樣為4秒的影片則發佈於美東時間25日晚上10時，黑色畫面閃過雜訊、伴隨手機通知音效，其中1幀畫面更出現美國國旗，貼文還附帶了手機和聲音的符號，這段影片至今尚未刪除，已獲數百萬的瀏覽次數。 許多網民猜測白宮帳號可能是被駭客入侵，或者有官員在隱晦地暗示某些資訊，白宮至今未有回應。