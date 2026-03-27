《狂野時速》爆肌男星暴打鄰居真相峰迴路轉　警方揭全案結局(有片)

曾經參演《狂野時速》(Fast & Furious)電影系列的43歲美國男星Alan Ritchson近日涉嫌毆打鄰居，過程被拍下並在瘋傳，引發外界關注。不過，隨著再有影片揭露衝突真相，警方亦透露全案結局峰迴路轉。

綜合報道，事發於本月21日，Alan的男鄰居Ronnie Taylor向傳媒展示傷勢，根據Ronnie的說法，他因不滿Alan駕駛電單車高速在近郊住宅區駛過擾亂居民安寧而向對方舉中指。翌日Alan駕電單車再次高速駛經同一地方，Alan的兩子亦同駕駛電單車。Ronnie叫止：「你(Alan)可否停止這樣，求求你。」令Alan落車向他拳打腳踢，更指Alan企圖上車撞向他。Ronnie聲稱Alan先後打他至少4次令他倒地，導致他臉部瘀傷及紅腫。Ronnie事後報警。而Alan於23日晚在網上留言並引用拿破崙名句表示：「永遠不要打擾正在犯錯的敵人。」懷疑是回應事件。