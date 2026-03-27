《狂野時速》爆肌男星暴打鄰居真相峰迴路轉　警方揭全案結局(有片)

曾經參演《狂野時速》(Fast & Furious)電影系列的43歲美國男星Alan Ritchson近日涉嫌毆打鄰居，過程被拍下並在瘋傳，引發外界關注。不過，隨著再有影片揭露衝突真相，警方亦透露全案結局峰迴路轉。
綜合報道，事發於本月21日，Alan的男鄰居Ronnie Taylor向傳媒展示傷勢，根據Ronnie的說法，他因不滿Alan駕駛電單車高速在近郊住宅區駛過擾亂居民安寧而向對方舉中指。翌日Alan駕電單車再次高速駛經同一地方，Alan的兩子亦同駕駛電單車。Ronnie叫止：「你(Alan)可否停止這樣，求求你。」令Alan落車向他拳打腳踢，更指Alan企圖上車撞向他。Ronnie聲稱Alan先後打他至少4次令他倒地，導致他臉部瘀傷及紅腫。Ronnie事後報警。而Alan於23日晚在網上留言並引用拿破崙名句表示：「永遠不要打擾正在犯錯的敵人。」懷疑是回應事件。
警方揭Alan屬於正當防衛 更無提訴
事後Alan亦發布其隨身攝影機畫面顯示，Ronnie曾主動衝入道路攔車，並兩度將Alan從電單車上推倒，導致衝突升級。對此，田納西州布倫特伍德警方與檢方完成調查後表示，經綜合影片與證詞，證實Alan並非挑起打鬥的人，其行為屬於正當防衛，因此不會提出任何刑事指控。警方還透露，曾一度考慮以「魯莽危害他人安全」罪名偵辦，但由於Alan本人未提訴，且檢方同意，全案最終結案。
Brentwood PD announces this beating Alan Ritchson gave a man on the ground was self-defense:— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 24, 2026
“After reviewing available evidence… authorities determined that no criminal charges will be pursued. Mr. Ritchson’s actions were found to be in self-defense.”pic.twitter.com/PR2NqsbOl0
😳 "Reacher" star Alan Ritchson's body cam footage of his bloody fight with his neighbor is released. pic.twitter.com/Hxixghh9e9— TMZ (@TMZ) March 24, 2026