珍惜生命｜25歲女遭輪姦輕生變殘障　父興訟阻安樂死敗訴昨日執行

西班牙一名25歲女子，多年前遭受集體性侵後試圖輕生，雖然獲救，但脊椎嚴重損傷導致下半身殘障，更長期遭受劇烈疼痛，她以長期受到身心痛苦申請安樂死，經當局評估後符合法律條件，其父親為挽救她的生命，提出長達2年的訴訟至最高法院，甚至上訴至歐洲人權法院，直至於本月24日被判敗訴。該女子於昨日(26日)進行安樂死，結束生命。
警告：內容涉及安樂死敏感題目
綜合報道，西班牙女子 Noelia Castillo Ramos於2022年遭受集體性侵，當時她只有21歲，事後她由建築物5樓高躍下，導致嚴重的脊髓損傷、下半身殘障，且長期承受劇烈神經性疼痛。2024年， Noelia以長期身心痛苦與憂鬱為由申請協助安樂死，經醫療機構批准，及加泰隆尼亞保障與評估委員會認定符合所有法律條件。 Noelia的父親卻不認同，在宗教組織支持下提出多次訴訟，甚至西班牙最高法院，但法院都確認 Noelia享有安樂死權利，家屬不能阻止。父親最終上訴至歐洲人權法院，該法院於本月24日駁回暫停執行的臨時措施申請，結束長達2年的法律鬥爭。
Noelia：我的家人都不贊成安樂死
西班牙有電視台周三(25日)播出Noelia的訪問，Noelia曾描述其個人感受：「我甚麼都不想做，不想出門，不想吃飯，甚麼都不想做……我難以入睡；此外，我還患有背痛和腿痛」、「我一直感到孤獨，因為我從未感到被理解；沒有人同情我，我一直難以處理人際關係」、「甚至在申請安樂死之前，我就覺得我的世界一片黑暗；我預感到我的結局會非常糟糕」、「我的家人都不贊成安樂死。但是這些年來我所遭受的痛苦又該如何補償呢？」、「我終於做到了，看看我能不能終於休息一下。」醫療機構26日證實， Noelia於已完成安樂死。有報道提到，根據Noelia的意願，離世一刻希望在房間獨處。Noelia離世的消息傳出後，有民眾自發到機構外獻花悼念。
西班牙是第4個將安樂死和協助自殺合法化的歐盟國家。根據西班牙法律，申請安樂死的人必須達到法定年齡，並且在提出申請時精神健全、意識完全清醒；他們還必須擁有西班牙國籍或已合法居住超過 12 個月，並且「患有嚴重的、無法治癒的疾病或嚴重的、慢性的、致殘的疾病，並由主診醫生證明」。