珍惜生命｜25歲女遭輪姦輕生變殘障　父興訟阻安樂死敗訴昨日執行

西班牙一名25歲女子，多年前遭受集體性侵後試圖輕生，雖然獲救，但脊椎嚴重損傷導致下半身殘障，更長期遭受劇烈疼痛，她以長期受到身心痛苦申請安樂死，經當局評估後符合法律條件，其父親為挽救她的生命，提出長達2年的訴訟至最高法院，甚至上訴至歐洲人權法院，直至於本月24日被判敗訴。該女子於昨日(26日)進行安樂死，結束生命。

警告：內容涉及安樂死敏感題目

綜合報道，西班牙女子 Noelia Castillo Ramos於2022年遭受集體性侵，當時她只有21歲，事後她由建築物5樓高躍下，導致嚴重的脊髓損傷、下半身殘障，且長期承受劇烈神經性疼痛。2024年， Noelia以長期身心痛苦與憂鬱為由申請協助安樂死，經醫療機構批准，及加泰隆尼亞保障與評估委員會認定符合所有法律條件。 Noelia的父親卻不認同，在宗教組織支持下提出多次訴訟，甚至西班牙最高法院，但法院都確認 Noelia享有安樂死權利，家屬不能阻止。父親最終上訴至歐洲人權法院，該法院於本月24日駁回暫停執行的臨時措施申請，結束長達2年的法律鬥爭。