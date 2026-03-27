松鼠路邊食電子煙揭禍害　專家：被果汁味吸引誤當食物(有片)

歐美社交平台近日瘋傳有關松鼠「吸食」電子煙的畫面，令人關注電子煙氾濫問題已不只影響人類。有專家指出，這些松鼠很可能是被電子煙散發的水果香氣吸引，誤以為是食物，於是無意地接觸到尼古丁和微塑膠等有害物質，對健康的危害不輸人類。

綜合報道，網上流傳的影片顯示，在英國倫敦南部的布里克斯頓區域，一隻灰松鼠坐在圍欄上，雙爪抱著電子煙裝置啃咬，看上去就像在「吸電子煙」。類似情況也出現在美國，一名TikTok網民在費城，亦拍到一隻松鼠啃咬疑似Elfbar電子煙的畫面。英國威爾斯班戈大學(Bangor University)紅松鼠專家Craig Shuttleworth表示，相信松鼠是被電子煙的水果氣味吸引，而非尼古丁。他續指，松鼠在啃咬電子煙時，可能會攝入微塑膠，甚至誤食尼古丁，由於野生動物在自然環境中，幾乎不會接觸尼古丁，這類化學物質對牠們而言具有高度風險。