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國際
出版：2026-Mar-27 16:57
更新：2026-Mar-27 16:57

巴哈馬海域鯊魚「吸毒」？血液被驗出含可卡因咖啡因止痛藥成份

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科學家最新研究發現鯊魚體內竟檢測出多種藥物成份。（示意圖／unsplash）

科學家最新研究發現鯊魚體內竟檢測出多種藥物成份。（示意圖／unsplash）

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科學家最新研究顯示，巴哈馬海域的鯊魚體內已檢測出咖啡因、止痛藥，甚至可卡因等物質，這些人類常見藥物可能已影響鯊魚的健康與行為。研究團隊警告，發現凸顯了海洋污染問題的嚴重性，即使在被視為原始生態的海域也不例外。

收集85條鯊魚血液樣本

研究團隊由來自多個國際計畫的海洋生物學家組成，他們採集了五種不同品種共計85條鯊魚的血液樣本進行分析。這些鯊魚是在一座偏遠島嶼外約六公里處捕獲，科學家對其血液進行了24種合法及非法藥物的檢測。

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研究主要作者、巴西巴拉那聯邦大學（Federal University of Parana）動物學家兼副教授Natascha Wosnick表示，「雖然檢測到可卡因這類毒品往往引起關注，但在許多受檢鯊魚血液中廣泛存在的咖啡因和藥物同樣令人擔憂，這些東西雖然合法，人們日常消費而經常被忽視，但它們的環境足跡明顯可見。這凸顯了我們需要重新審視最平常的習慣。」

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研究結果顯示，在所有受檢鯊魚中，有28條血液中含有可檢測到的咖啡因、兩種常見非處方抗炎止痛藥。部分鯊魚體內甚至檢測出多種物質。數據顯示，這些血液受污染的鯊魚在代謝標記物上出現變化，包括與壓力和新陳代謝相關的指標。

科學家指出，藥物、非法毒品和其他物質在海洋和其他水體中「日益被視為新興關注的污染物」。他們特別提到「正在經歷快速城市化和旅遊業驅動發展」的地區風險尤其高。這是首次針對巴哈馬鯊魚受這些污染物影響進行的研究。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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