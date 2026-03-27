巴哈馬海域鯊魚「吸毒」？血液被驗出含可卡因咖啡因止痛藥成份

科學家最新研究顯示，巴哈馬海域的鯊魚體內已檢測出咖啡因、止痛藥，甚至可卡因等物質，這些人類常見藥物可能已影響鯊魚的健康與行為。研究團隊警告，發現凸顯了海洋污染問題的嚴重性，即使在被視為原始生態的海域也不例外。

收集85條鯊魚血液樣本

研究團隊由來自多個國際計畫的海洋生物學家組成，他們採集了五種不同品種共計85條鯊魚的血液樣本進行分析。這些鯊魚是在一座偏遠島嶼外約六公里處捕獲，科學家對其血液進行了24種合法及非法藥物的檢測。