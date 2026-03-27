池袋寶可夢中心血案男死者求復合　女死者因熱愛工作拒轉工

在星期四（26日）於日本東京的旅遊熱點，池袋太陽城（Sunshine City）發生的血案，警方證實2名死者，分別是21歲的女死者春川萌衣以及26歲的前男友廣川大起。據警察指出，春川去年曾報警指控被廣川跟蹤滋擾，警察亦認為情況嚴重，並拘捕過廣川及作出警告。但廣川仍舊跟蹤，並表示想在周四晚談復合。而春川有被建議轉工，不過她稱因為自己喜歡「寶可夢」，故對在寶可夢中心工作非常開心而拒絕。

據警視廳指，春川萌衣在去年聖誕節當，曾向警察報案指遭人跟蹤滋擾。在警察把春川送回家期間，確實定發現了廣川的身影。由於警察認為事態嚴重，以違反跟蹤法將廣川拘捕，並在廣川的車上發現一把生果刀，以及他當時在偷拍春川。警察在今年1月以簡易治罪方式起訴廣川，廣川被罰款及下達禁制令。而春川曾搬到親戚家居住了一個月，然而問題是春川的工作地方維持不變。據日本媒體報道，警察曾向春川表明，對方知道她的工作地方，因此建議她更換工作，可是春川卻表示，自己喜歡寶可夢，故此很喜歡在涉事的寶可夢中心工作。