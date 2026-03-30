意大利模特兒遭前男友殺害終年29歲　頭顱離奇失蹤

意大利一名模特兒的遺體在墓地遭人破壞，頭顱更被盜走，駭人聽聞的事件震驚當地社會。警方調查顯示，可能有3至4名疑犯參與這宗盜墓。
去年被男友刺殺
29歲的Pamela Genini生前是一名模特兒兼企業家，也曾在意大利真騷節目中相。根據官方說法，去年10月，她在米蘭的公寓露台上遭52歲富豪前男友Gianluca Soncin刺殺身亡。當時前男友一直糾纏懇求復合。
據意大利媒體安莎通訊社（ANSA）報道，3月23日當墓園工作人員準備將Genini的遺體移至最終安息地時，發現棺材無法正常關上，且螺絲鬆動，情況十分奇怪。工作人員打開棺材後，發現這名模特兒的頭顱已經不翼而飛。
警方認為此案涉及3至4名疑犯，但尚未公布犯案動機。當局僅表示正以「褻瀆屍體及盜竊頭顱」罪名調查，最高可判處七年有期徒刑。
Genini的命案造成轟動，她生前在露台上被刺殺超過24刀，據稱行兇者是她的前男友，也是一名意大利商人Gianluca Soncin。兩人拍拖一年後分手，Soncin因此情緒崩潰。報道指出，他是使用後備鎖匙進入Genini的公寓。在事發前，Genini曾傳訊息給朋友：「我很害怕，他完全瘋了……我不知道該怎麼辦。」
據報道，Soncin在事件後曾割喉輕生未遂，目前因跟蹤及謀殺前女友罪名被拘留。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章