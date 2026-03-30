意大利模特兒遭前男友殺害終年29歲　頭顱離奇失蹤

意大利一名模特兒的遺體在墓地遭人破壞，頭顱更被盜走，駭人聽聞的事件震驚當地社會。警方調查顯示，可能有3至4名疑犯參與這宗盜墓。

去年被男友刺殺

29歲的Pamela Genini生前是一名模特兒兼企業家，也曾在意大利真騷節目中相。根據官方說法，去年10月，她在米蘭的公寓露台上遭52歲富豪前男友Gianluca Soncin刺殺身亡。當時前男友一直糾纏懇求復合。

據意大利媒體安莎通訊社（ANSA）報道，3月23日當墓園工作人員準備將Genini的遺體移至最終安息地時，發現棺材無法正常關上，且螺絲鬆動，情況十分奇怪。工作人員打開棺材後，發現這名模特兒的頭顱已經不翼而飛。