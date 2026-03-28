伊朗局勢｜FBI局長遭伊朗駭客入侵300封電郵　曝光私密生活照

在美伊戰爭與中東局勢持續動盪之際，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）驚傳私人電子郵件遭到與伊朗相關的駭客組織入侵。該組織不僅聲稱已掌握其Gmail帳戶，更在網路上公開了一系列帕特爾的私人照片與文件。
駭客公開抽雪茄私人照
《路透社》27日報道，自稱為「Handala」的駭客組織在其網站上宣稱，帕特爾已正式列入他們的「成功入侵名單」。駭客公開的照片包括帕特爾抽雪茄、乘坐古董敞篷車，以及拿著酒瓶對著鏡子做鬼臉的自拍照。
對此，FBI於27日證實，帕特爾的個人電郵確實成為攻擊目標，但強調目前已採取必要措施降低風險，且外洩資料不涉及政府機密訊息。專家分析，這類「先駭後洩」的手段是伊朗典型的心理戰策略，旨在於戰爭期間羞辱美國高級官員，並讓他們在私人領域感到安全受威脅。
事實上，美國情報體系在此前評估報告中就曾警告，針對伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊殺的報復行動，伊朗及其代理人可能會對美國數位網路發動各類駭客攻擊。帕特爾信箱中被公開的300多封郵件時間跨度涵蓋2010年至2019年，其中包含個人與工作的混合往返信件。《路透社》雖無法獨立驗證電子郵件的真實性，但指出該遭駭的Gmail地址與過去資料外洩記錄中的帕特爾個人資料吻合，而Google對此尚未做出回應。
西方研究人員指出，「Handala」表面上是以親巴勒斯坦自居的駭客組織，實則被視為伊朗政府網路情報單位的多重身分之一。除了帕特爾的信箱，該組織近期也宣稱入侵了醫療設備供應商史賽克（Stryker）以及國防巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）駐中東員工的個人資料。
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