伊朗局勢｜FBI局長遭伊朗駭客入侵300封電郵　曝光私密生活照

在美伊戰爭與中東局勢持續動盪之際，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）驚傳私人電子郵件遭到與伊朗相關的駭客組織入侵。該組織不僅聲稱已掌握其Gmail帳戶，更在網路上公開了一系列帕特爾的私人照片與文件。

駭客公開抽雪茄私人照

《路透社》27日報道，自稱為「Handala」的駭客組織在其網站上宣稱，帕特爾已正式列入他們的「成功入侵名單」。駭客公開的照片包括帕特爾抽雪茄、乘坐古董敞篷車，以及拿著酒瓶對著鏡子做鬼臉的自拍照。

對此，FBI於27日證實，帕特爾的個人電郵確實成為攻擊目標，但強調目前已採取必要措施降低風險，且外洩資料不涉及政府機密訊息。專家分析，這類「先駭後洩」的手段是伊朗典型的心理戰策略，旨在於戰爭期間羞辱美國高級官員，並讓他們在私人領域感到安全受威脅。