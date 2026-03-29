特朗普被金色拖拉機迷倒　一度中斷白宮演說大讚特讚

美東時間27日，美國總統特朗普在出席白宮一場活動時，目光突然被場上一台金色的拖拉機吸走，甚至一度中斷演講，走上前仔細欣賞並對其瘋狂讚美。
據NBC新聞報道，特朗普當時站在俯瞰南草坪的陽台上，向數百名農民、牧場主和企業高層發表講話，呼籲拖拉機和設備製造商降低成本，並宣布擴大政府對農業企業的貸款支持。
「一台漂亮的機器」
突然，他的目光被一旁一輛金光閃閃的拖拉機吸走。特朗普幽默表示：「一輛漂亮的拖拉機⋯⋯一輛金色的拖拉機，我大膽假設那是要送我的，這是怎麼回事？我可以過去看看它嗎？」
原來這台金色拖拉機是AGCO公司所生產，上面還有幾位內閣成員和州長的簽名。現場還展出了另外兩台拖拉機，一台塗着美國國旗配色，另一台則是綠色的，但顯然特朗普眼中只有金色拖拉機，不斷稱讚它是「一台漂亮的機器」。
戰爭推高燃料和化肥成本
幾個月前，特朗普剛推出了一項120億美元的聯邦農民援助計劃。不料不久之後，伊朗戰爭給本已因關稅而捉襟見肘的農業帶來了更大的壓力，並推高了燃料和化肥成本。
特朗普因此宣布，加強美國小型企業管理局（SBA）針對農業相關小型企業的貸款擔保計劃，將聯邦擔保比例從75%提高到90%。
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