特朗普被金色拖拉機迷倒　一度中斷白宮演說大讚特讚

美東時間27日，美國總統特朗普在出席白宮一場活動時，目光突然被場上一台金色的拖拉機吸走，甚至一度中斷演講，走上前仔細欣賞並對其瘋狂讚美。

據NBC新聞報道，特朗普當時站在俯瞰南草坪的陽台上，向數百名農民、牧場主和企業高層發表講話，呼籲拖拉機和設備製造商降低成本，並宣布擴大政府對農業企業的貸款支持。

「一台漂亮的機器」

突然，他的目光被一旁一輛金光閃閃的拖拉機吸走。特朗普幽默表示：「一輛漂亮的拖拉機⋯⋯一輛金色的拖拉機，我大膽假設那是要送我的，這是怎麼回事？我可以過去看看它嗎？」