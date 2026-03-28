伊朗局勢｜魯比奧：戰事料再續2至4周　未確定伊方由誰決策

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）當地時間27日在法國出席七大工業國集團（G7）外長會議時，向與會盟國透露，美國與伊朗之間的戰爭預計將再持續2至4周，這是美方高層官員首度公開暗示，衝突時程將超出特朗普總統此前所提的4至6周預估。 據《Axios》27日引述三名知情人士報道，魯比奧在會議上表示，美方目前仍透過中間人與伊朗進行間接溝通，尚未展開直接對話。他指出，德黑蘭當前的決策核心究竟由誰主導，外界仍存在相當不確定性。 伊官怕被暗殺不用手機

魯比奧說，伊朗方面有兩名官員有意與美方展開談判，但需獲得最高領導層批准。他並說明，由於伊朗官員擔心遭到定位後被暗殺，刻意迴避使用手機，導致中間人的溝通管道受阻，談判進展因此放緩。 在軍事部署方面，美國目前正持續向該地區增派數千名士兵，並據報正在評估涉及地面部隊的升級選項。魯比奧在會中強調，美國有決心實現戰爭的所有既定目標。

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的戰後管控問題，亦是此次G7會議的重要議題。魯比奧表示，美國不需要G7盟友協助重新開放霍爾木茲海峽，但希望盟國在戰後加入一支海上特遣隊，共同維護海峽的航行秩序。 下階段需盟友共管海峽 據一名知情人士引述魯比奧的話表示：「美國在下一階段將需要盟友協助護航船隻，或在霍爾木茲海峽維持國際存在，向伊朗表明他們無法掌控該海峽，所有人都表示同意。」魯比奧並補充，伊朗有意對過往船隻收取通行費，這也是盟國必須介入的原因之一。