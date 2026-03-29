尼泊爾前總理等多人被捕　涉去年鎮壓示威致76人死

尼泊爾警方於28日清晨逮捕了前總理奧利（K.P. Sharma Oli），他被指控在去年9月份的示威抗議活動中造成數十人死亡。
早前由饒舌歌手出身的政治家沙阿（Balendra Shah）才宣誓就職總理，新政府今天就雷厲風行展開逮捕行動。當局在首都加德滿都郊區奧利的住所將其逮捕。同時還逮捕了前內政部長雷克哈克（Ramesh Lekhak），雷克哈克被指控下令當局向抗議者開槍。
「這不是對任何人的報復」
現任內政部長古隆（Sudan Gurung）在社交媒體上證實了逮捕行動：「沒有人可以凌駕於法律之上。我們已經控制了前總理奧利和前內政部長雷克哈克，這不是對任何人的報復，這只是正義的開始。」
政府成立的調查委員會建議對奧利、萊克哈克以及抗議活動期間的警察局長處以最高10年的監禁。夏哈和古隆承諾將為死傷者伸張正義。
焚毀總理和總統辦公室
尼泊爾自9月8日至9日爆發由青年「Z世代」抗議活動，反腐敗和反政府不力，過程中造成76人死亡，2,300多人受傷。憤怒的民眾焚毀了總理和總統辦公室、警察局以及一些高級政客的住所，迫使他們乘坐軍用直升機逃離。
在「Z世代」活動人士的推動下，示威活動成功推翻了當時的政府，迫使尼泊爾當局於9月12日任命了首位女總理卡爾基（Sushila Karki）。隨後更在本月初舉行國會選舉，由沙阿所領導的全國獨立黨勝出。
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