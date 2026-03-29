尼泊爾前總理等多人被捕　涉去年鎮壓示威致76人死

尼泊爾警方於28日清晨逮捕了前總理奧利（K.P. Sharma Oli），他被指控在去年9月份的示威抗議活動中造成數十人死亡。

早前由饒舌歌手出身的政治家沙阿（Balendra Shah）才宣誓就職總理，新政府今天就雷厲風行展開逮捕行動。當局在首都加德滿都郊區奧利的住所將其逮捕。同時還逮捕了前內政部長雷克哈克（Ramesh Lekhak），雷克哈克被指控下令當局向抗議者開槍。

「這不是對任何人的報復」

現任內政部長古隆（Sudan Gurung）在社交媒體上證實了逮捕行動：「沒有人可以凌駕於法律之上。我們已經控制了前總理奧利和前內政部長雷克哈克，這不是對任何人的報復，這只是正義的開始。」