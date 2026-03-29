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國際
出版：2026-Mar-29 13:15
更新：2026-Mar-29 13:15

美國愛達荷州禁按性別認同揀廁所　跨性別人士去錯恐判監

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美國愛達荷州議會通過一項法案，禁止跨性別者使用符合其性別認同的廁所、更衣室或換衣間。（示意圖／unsplash）

美國愛達荷州議會通過一項法案，禁止跨性別者使用符合其性別認同的廁所、更衣室或換衣間。（示意圖／unsplash）

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美國愛達荷州議會當地時間28日通過一項跨性別廁所禁令法案，禁止跨性別者使用符合其性別認同的廁所、更衣室或換衣間，範圍涵蓋私人商業場所，違者最重可面臨5年有期徒刑，被視為全美目前最嚴格的同類法規。

《美聯社》28日報道，法案規定，初次違規者可被裁定輕罪，最高判處1年有期徒刑；再次違規則升級為重罪，最高刑期達5年。法案中設有9項例外情形，包括執行清潔工作、緊急應變、協助兒童，以及如廁需求緊迫等情況。

設有9項例外情形

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法案在參議院以28票對7票通過，僅1名共和黨議員投下反對票。法案稍早亦在眾議院以54票對15票通過，絕對多數支持意味著即便州長否決，議會仍有能力推翻。

目前全美至少已有19州立法限制跨性別者使用符合性別認同的廁所，其中佛羅里達州、堪薩斯州及猶他州已將部分違規行為列為刑事罪。然而，愛達荷州此次法案是首部明確將管制範圍擴及廣泛公共服務場所的立法。

一位跨性別者參與示威集會。（資料照／《路透社》）

一位跨性別者參與示威集會。（資料照／《路透社》）

目視判斷既困難又不妥當

愛達荷州警察兄弟會（Idaho Fraternal Order of Police）及愛達荷警察局長協會（Idaho Chiefs of Police Association）均對法案表示反對，認為要求執法人員以目視方式判斷當事人的生理性別或「緊迫需求」程度，既困難又不妥當。

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民主黨籍參議員魯奇提（James Ruchti）將此法案與愛達荷州憲法中已廢除的歧視性條款相提並論，指出過去限制原住民、華裔居民及耶穌基督後期聖徒教會成員投票權的規定，僅涉及民事罰則，而非刑事責任。他強調：「這是我所知道的第一個將某人的身份本身入罪的法律。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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