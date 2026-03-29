美國愛達荷州議會通過一項法案，禁止跨性別者使用符合其性別認同的廁所、更衣室或換衣間。（示意圖／unsplash）

美國愛達荷州議會當地時間28日通過一項跨性別廁所禁令法案，禁止跨性別者使用符合其性別認同的廁所、更衣室或換衣間，範圍涵蓋私人商業場所，違者最重可面臨5年有期徒刑，被視為全美目前最嚴格的同類法規。

《美聯社》28日報道，法案規定，初次違規者可被裁定輕罪，最高判處1年有期徒刑；再次違規則升級為重罪，最高刑期達5年。法案中設有9項例外情形，包括執行清潔工作、緊急應變、協助兒童，以及如廁需求緊迫等情況。

設有9項例外情形