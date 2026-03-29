俄烏戰爭｜歐盟官員促美盡力對俄施壓　魯比奧：你行你上

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）出席在法國舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，期間與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）爆發激烈口角，雙方就美國對俄羅斯的施壓力度公開交鋒，場面緊張。 據《Axios》27日報導，3名與會人士透露，卡拉絲在討論烏克蘭局勢時，批評美國未能加大對莫斯科的壓力。她提及魯比奧一年前曾在同一場合表示，若俄羅斯阻礙美方終戰努力，美國將失去耐心並採取更多行動。卡拉斯當場質問：「一年過去了，俄羅斯沒有任何改變，你的耐心何時才會耗盡？」

「你的耐心何時才會耗盡」 魯比奧對此明顯動怒，提高聲量反擊：「我們已盡力終結這場戰爭。如果你認為你能做得更好，那就去做，我們退出。」他同時強調，美方正試圖與交戰雙方溝通，但實際上只有烏克蘭一方獲得武器、情報等支援。數名歐洲外長隨即介入，表示仍希望美國繼續主導俄烏外交斡旋。據悉，會議結束後魯比奧與卡拉斯進行了短暫私下會談，試圖緩和氣氛。 然而，魯比奧否認會議中存在任何批評：「這些會議通常是各方感謝美國所扮演的角色。沒有人大喊大叫或說任何負面的話。」卡拉斯發言人拒絕置評。

此外，據《美聯社》報道，魯比奧同日亦就烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的說法作出強烈否認。澤連斯基本周接受《路透社》訪問時稱，美方將提供安全保證與烏克蘭放棄頓巴斯地區掛鉤：「一旦烏克蘭準備好撤出頓巴斯，美方即準備在高層確認相關保證。」 否認迫烏國割讓頓巴斯 魯比奧對此直斥：「這是謊言。他知道這不是事實，也不是我們告訴他的內容，他這樣說令人遺憾。」他解釋，美方僅是向烏方轉達俄羅斯的要求，並非代為背書，最終決定權在烏克蘭：「我們從未告訴他們必須接受或拒絕，我們的角色是釐清雙方訴求，尋求中間地帶。」烏克蘭總統府對此分歧拒絕回應。