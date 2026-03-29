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國際
出版：2026-Mar-29 11:15
更新：2026-Mar-29 11:15

伊朗局勢｜伊無人機襲阿曼塞拉萊港　狙擊美軍支援船

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美國地質調查所陸地衛星本月16日畫面顯示，阿曼塞拉萊港一帶疑因伊朗攻擊而冒出濃煙。（圖／美聯社）

美國地質調查所陸地衛星本月16日畫面顯示，阿曼塞拉萊港一帶疑因伊朗攻擊而冒出濃煙。（圖／美聯社）

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中東局勢再度升溫，阿曼位於阿拉伯海的塞拉萊港（Salalah）於當地時間28日清晨遭到無人機襲擊，造成至少一名外籍工人受傷，港口的起重機受損，港務作業被迫暫時停止。阿曼當局隨後表示，將採取一切必要措施以維護國家及人民的安全。

航運巨頭暫停營運

根據伊朗國營電視台與多家媒體報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）聲稱，伊朗武裝部隊同日攻擊了一艘位於塞拉萊港外海、為美軍提供後勤支援的船隻。該船隻的人員傷亡情況尚不明朗，且未確認該船是否為美軍所屬，或僅為與美國國防部簽約的合作船隻。

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此外，丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）也表示，因應此次襲擊事件，公司已暫時停止在塞拉萊港的營運作業，預計將持續48小時，並強調所有船員平安無事，貨物與船舶均未受損。

坦格西里 霍爾木茲海峽 伊朗局勢 特朗普 伊朗局勢 伊朗局勢 伊朗局勢，特朗普公布伊朗大禮：准10艘運油輸通過霍爾木茲海峽。(AP)

12日港區儲油槽曾被攻擊

塞拉萊港作為阿曼最大的港口，在阿拉伯半島的航運中具有重要地位。然而，近期該地區持續遭受襲擊，12日港區的儲油槽曾被攻擊。此次事件的發生地點距離霍爾木茲海峽約500公里，顯示出中東地區的戰爭影響範圍正在擴大。而據阿曼通訊社報道，也門叛軍已正式參與此次衝突，進一步加劇了地區局勢的緊張。

阿曼政府對此表示強烈譴責，並呼籲各方保持克制，避免局勢進一步惡化。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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