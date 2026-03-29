伊朗局勢｜伊無人機襲阿曼塞拉萊港　狙擊美軍支援船

中東局勢再度升溫，阿曼位於阿拉伯海的塞拉萊港（Salalah）於當地時間28日清晨遭到無人機襲擊，造成至少一名外籍工人受傷，港口的起重機受損，港務作業被迫暫時停止。阿曼當局隨後表示，將採取一切必要措施以維護國家及人民的安全。 航運巨頭暫停營運 根據伊朗國營電視台與多家媒體報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）聲稱，伊朗武裝部隊同日攻擊了一艘位於塞拉萊港外海、為美軍提供後勤支援的船隻。該船隻的人員傷亡情況尚不明朗，且未確認該船是否為美軍所屬，或僅為與美國國防部簽約的合作船隻。

此外，丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）也表示，因應此次襲擊事件，公司已暫時停止在塞拉萊港的營運作業，預計將持續48小時，並強調所有船員平安無事，貨物與船舶均未受損。

12日港區儲油槽曾被攻擊 塞拉萊港作為阿曼最大的港口，在阿拉伯半島的航運中具有重要地位。然而，近期該地區持續遭受襲擊，12日港區的儲油槽曾被攻擊。此次事件的發生地點距離霍爾木茲海峽約500公里，顯示出中東地區的戰爭影響範圍正在擴大。而據阿曼通訊社報道，也門叛軍已正式參與此次衝突，進一步加劇了地區局勢的緊張。 阿曼政府對此表示強烈譴責，並呼籲各方保持克制，避免局勢進一步惡化。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

This map shows all major ports in Oman, on the Arabian Sea, which stand to bypass the Straits of Hormuz.



Salalah Port is the biggest in Oman. pic.twitter.com/3s7veKZfHB — İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي (@iyad_elbaghdadi) March 12, 2026