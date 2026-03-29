伊朗局勢｜數千海軍陸戰隊進場　華郵：美軍正準備地面戰

美國中央司令部曝光兩棲攻擊艦上人員畫面。（圖／翻攝美國中央司令部Facebook）

根據《CNN》先前報道，美方本月即規劃向中東部署一支海軍陸戰隊遠征部隊（MEU）。這類部隊具備高度機動與多功能作戰能力，常被用於大規模撤僑、兩棲登陸、突襲與人道救援任務。

美國CNN報道，美國中央司令部（United States Central Command，CENTCOM）透過社交平台發布聲明指出：「美國海軍與海軍陸戰隊官兵已於3月27日隨『的黎波里號』抵達中央司令部責任區。」該區域涵蓋中東主要衝突熱點，象徵美軍在區域軍力再度強化。

美國中央司令部27日宣布，兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli，LHA-7）已正式進入責任區，艦上搭載約3,500名美國海軍與海軍陸戰隊人員，地面部隊是否將進入伊朗，各界高度關注。

提供「更多戰術選項」

軍事專家指出，MEU通常由地面作戰單位、航空戰力及後勤支援組成，部分單位甚至接受特種作戰訓練，能在複雜戰場環境中快速應變。消息人士透露，此次部署將為前線指揮官提供「更多戰術選項」，涵蓋從危機應對到直接軍事行動的多元可能。

與此同時，美國《華盛頓郵報》28日披露，美國五角大樓正在為地面行動做準備，但美國總統特朗普（Donald Trump）是否批准仍不確定。

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