美國多地再掀「無王」示威　反伊朗戰事及強硬驅逐移民

明尼蘇達州作為特朗普打擊非法移民行動的焦點地區，在聖保羅州議會大廈外舉行了大型集會。現場許多示威者高舉印有古德（Renee Good）和普雷蒂（Alex Pretti）照片的海報，這兩人今年在明尼亞波利斯遭聯邦移民官員槍殺。

「他們稱我們為激進分子。」民主黨2024年副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）對群眾表示：「沒錯，我們確實被激進化了——被同情心激進化，被體面激進化，被正當程序激進化，被民主激進化，並被激進化去盡一切所能反對獨裁統治。」

特朗普支持率創新低

據路透社報道，主辦者表示，此次活動有3分之2發生在主要城市以外的地區，較去年6月首次動員時，小型社區參與率增加了近40％。紐約、達拉斯、洛杉磯、費城和華盛頓等大城市也舉行了大型集會。

在紐約，演員。他表示，在特朗普之前，沒有任何總統對「我們的自由和安全構成如此存在性威脅」。根據路透社／易普索民調顯示，特朗普的支持率已降至36％，這是他重返白宮以來的最低點。

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