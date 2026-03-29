KitKat貨車被盜涉41萬條朱古力　恐致歐洲復活節缺貨

歐洲發生驚人朱古力劫案！瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）證實，一輛載有超過12噸KitKat朱古力的貨車在歐洲境內運送途中遭竊，恐導致復活節前商店供貨短缺。 據雀巢公司向法新社（AFP）透露，這批失竊的朱古力共計413,793條，為該公司新推出的朱古力系列產品。竊案發生在上周，當時貨車正從生產地前往配送中心的途中。雀巢發言人幽默回應：「我們一直鼓勵人們『休息一下，來根KitKat』，但看來竊賊把這句廣告語理解得太過字面，直接帶走了超過12噸的朱古力來『休息』。」

流入非官方銷售渠道 調查顯示，這輛被盜的貨車原本從意大利中部的一家工廠出發，正前往波蘭途中時遭竊。雀巢表示：「目前車輛及其所載貨物下落不明，我們正與當地執法機關及供應鏈夥伴密切合作，進行調查。」 這場朱古力大劫案不僅影響供應鏈，更可能導致復活節期間，消費者難以在商店貨架上找到心愛的KitKat朱古力。雀巢公司警告，這批失竊的朱古力可能會流入歐洲各國的非官方銷售渠道，形成黑市交易。

有獨特的批次代碼 為了追蹤這批失竊商品，雀巢指出每條KitKat朱古力上，都有獨特的批次代碼可供掃描辨識。雀巢公司表示：「一旦發現匹配的產品，掃描者將收到明確指示，告知如何向我們通報，KitKat隨後會適當分享這些證據。」 這宗發生在復活節前夕的朱古力劫案，不僅讓雀巢公司損失慘重，也讓歐洲各地的朱古力愛好者可能面臨節日期間無法購得KitKat朱古力的窘境。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章