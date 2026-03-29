美國女食雪糕誤吞金屬釘致終身不育　獲賠償1400萬美元

巴克蕾說：「我在紅燈時挖了一口雪糕，結果發現甜筒裡竟然有一根金屬釘，幾乎嵌在裏面。」起初她誤以為吞下的是堅果，但症狀異常，緊急就醫後透過X光檢查才發現真相：「我以為那是山核桃，但其實不是，是一根釘子。我真的吞了一根釘子。」

美國佛州傳出駭人食安事件，一名女子在雪糕中誤吞金屬釘與碎片，導致終身傷害甚至喪失生育能力，法院最終裁定賣家須賠償高達1,400萬美元（約1.1億港元）天價賠償。

賠償金額甚至偏低

報道表示，根據訴狀指出，當時雪糕混入「多枚金屬釘及金屬碎片」，且肉眼難以察覺，導致消費者毫無防備。事件造成巴克蕾頭部、頸部、四肢與神經系統嚴重受損，留下永久疤痕與功能障礙，並伴隨長期神經傷害。更慘的是，巴克蕾失去生育的能力，訴狀指出，事件「剝奪了他們擴展家庭的機會」。

案件歷經多年纏訟，最終由陪審團拍板1,400萬美元賠償，有法律界人士直言賠償金額甚至偏低：「我認為金額還可以更高，涉及生育能力的案件通常賠償非常龐大。試想一下，永遠無法擁有家庭的可能性，這正是她現在面臨的處境。」