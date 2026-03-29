伊朗局勢｜伊駐日大使提《阿信的故事》　稱不屈精神有共鳴

中東局勢緊張之際，伊朗駐日大使接受日媒專訪表示，日方並未派遣軍艦到霍爾木茲海峽「這一點非常重要」，他並提及經典日劇《阿信的故事》曾在兩伊戰爭期間熱播，「與我們的精神產生共鳴」。
「伊朗沒有把海峽變成戰場」
《日本新聞網》（NNN）報道，伊朗駐日大使薩達特（Peiman Seadat）接受專訪，提及當前中東局勢，他指出：「最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）離世，讓我們感到巨大的喪失，但我們將在新領導的帶領下繼續前行，保護國家安全。」他表示，政府高層仍持續面臨攻擊威脅，情勢不容樂觀。
談及區域局勢，薩達特強烈批評外部介入：「伊朗沒有把（霍爾木茲）海峽（Strait of Hormuz）變成戰場，是美國把它變成戰場。」他強調，伊朗對友好國家仍會協調通行，但對敵對勢力則不會開放。
在伊朗廣受歡迎
在對日本的看法上，他提到日本憲法對軍事行動的限制：「日本明確指出自身有能做與不能做的事，這一點非常重要。」他認為這反映日本維持和平立場。
薩達特也回顧歷史，指出兩國長期友好關係，包括1953年日本油輪「日章丸」突破封鎖輸送伊朗原油，以及熱門電視劇《阿信的故事》在伊朗廣受歡迎：「《阿信的故事》在1980年代、兩伊戰爭期間在伊朗電視播出，她是一位勤勞且具有不屈精神的女性，與戰爭中我們所展現的不屈精神，產生共鳴。」
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