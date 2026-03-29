伊朗局勢｜伊駐日大使提《阿信的故事》　稱不屈精神有共鳴

中東局勢緊張之際，伊朗駐日大使接受日媒專訪表示，日方並未派遣軍艦到霍爾木茲海峽「這一點非常重要」，他並提及經典日劇《阿信的故事》曾在兩伊戰爭期間熱播，「與我們的精神產生共鳴」。

「伊朗沒有把海峽變成戰場」

《日本新聞網》（NNN）報道，伊朗駐日大使薩達特（Peiman Seadat）接受專訪，提及當前中東局勢，他指出：「最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）離世，讓我們感到巨大的喪失，但我們將在新領導的帶領下繼續前行，保護國家安全。」他表示，政府高層仍持續面臨攻擊威脅，情勢不容樂觀。