伊朗局勢｜伊朗：美以轟炸霍爾木茲海峽港口城市5死4傷 美國：逾3500美軍已抵中東

伊朗官媒伊朗通訊社報道，美國與以色列周日(29日)聯手轟炸霍爾木茲海峽附近一個伊朗港口城市的碼頭，造成5死4傷。

伊朗通訊社周日報道：「美國和猶太復國主義敵方對港口城市哈米爾(Bandar Khamir)的碼頭發動犯罪攻擊，造成5人罹難，另有4人受傷。」

與此同時，美國哥倫比亞廣播公司(CBS)報道，隨著伊朗戰爭升級，美國國防官員周六(28日)宣布，包括艦上部署約2,500名海軍陸戰隊官兵的兩棲突擊艦「的黎波里號」(USS Tripoli)在內，逾3,500名美軍已抵達中東。的黎波里號是的黎波里號兩棲戰備群(Tripoli Amphibious Ready Group)/第31陸戰隊遠征支隊(31st Marine Expeditionary Unit)的軍艦。