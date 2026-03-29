伊朗局勢｜伊朗：美以轟炸霍爾木茲海峽港口城市5死4傷 美國：逾3500美軍已抵中東

伊朗官媒伊朗通訊社報道，美國與以色列周日(29日)聯手轟炸霍爾木茲海峽附近一個伊朗港口城市的碼頭，造成5死4傷。
伊朗通訊社周日報道：「美國和猶太復國主義敵方對港口城市哈米爾(Bandar Khamir)的碼頭發動犯罪攻擊，造成5人罹難，另有4人受傷。」
與此同時，美國哥倫比亞廣播公司(CBS)報道，隨著伊朗戰爭升級，美國國防官員周六(28日)宣布，包括艦上部署約2,500名海軍陸戰隊官兵的兩棲突擊艦「的黎波里號」(USS Tripoli)在內，逾3,500名美軍已抵達中東。的黎波里號是的黎波里號兩棲戰備群(Tripoli Amphibious Ready Group)/第31陸戰隊遠征支隊(31st Marine Expeditionary Unit)的軍艦。
美軍中央司令部(CENTCOM)在社交平台「X」宣布，黎波里號兩棲戰備群本月27日已抵達中東地區。
報道指，原本駐紮日本的的黎波里號及隨艦海軍陸戰隊官兵於2周前接獲指示前往中東，該艦是最新型的兩棲攻擊艦，又稱為「大型甲板艦」，有更多空間容納F35隱形戰機、魚鷹式(Osprey)運輸機及其他軍機。
美軍中央司令部表示，除了海軍陸戰隊，的黎波里號還帶著運輸機、戰機及兩棲攻擊艦等軍備到中東。兩棲攻擊艦「拳師號」(USS Boxer)搭載的陸戰隊遠征部隊及隨行戰艦也接獲指令，從美國加州駛往中東地區。
此外，美軍中央司令部指出，美國自2月28日對伊朗展開「史詩怒火行動」，至3月28日為止，已攻擊超過1.1萬個目標。