dadblk3 madblk3
國際
出版：2026-Mar-30 12:04
更新：2026-Mar-30 12:04

健力士世界紀錄｜24小時狂食28間米芝蓮餐廳 美國男花1451美元破紀錄

美國拉斯維加斯一名侍酒師Joshua Fyksen近日締造驚人紀錄，他在24小時內造訪紐約28間米芝蓮星級餐廳並用餐，成功打破世界紀錄，並獲得健力士世界紀錄認證。

美國《紐約郵報》報道，男子Joshua Fyksen表示，為完成這項挑戰，他事前仔細研究紐約市約72間入選餐廳，規劃最有效率的路線。他透露，多數米芝蓮餐廳僅提供完整套餐（prix-fixe），因此他事前主動聯繫店家能否特例安排，有些同意甚至為他提前營業，「但大多數仍維持既定營業時間。」

Joshua Fyksen表示，「例如，三星餐廳『Eleven Madison Park」只提供需要幾個小時才能享用的料理，但他們的小酒吧會提供一些小食」，「不過，這家酒吧不接受預訂，所以我只能碰碰運氣直接進去。」

2023年曾以22間破紀錄

Joshua Fyksen透露，這次挑戰「光是食物就花了976.97美元（約7,652港元），加上交通費474.37美元（約3,716港元），總計約1451美元（約11,365港元）。」他坦言，過程中幾乎「飽到極限」，但也笑說，「我還沒講夠這個故事！」值得一提的是，他曾於2023年以吃遍22間米芝蓮星級餐廳創下紀錄，這次進一步突破自我，並超越2024年由印度團隊創下的25間紀錄。

Joshua Fyksen24小時內於28間米芝蓮星級餐廳用餐

  • Oxomoco, Brooklyn

  • Four Horsemen, Brooklyn

  • Tuome, Manhattan

  • Bar Miller, Manhattan

  • Joji, Manhattan

  • La Pavillon, Manhattan

  • Oiji Mi, Manhattan

  • Bom, Manhattan

  • Eleven Madison Park, Manhattan

  • Semma, Manhattan

  • Shmoné, Manhattan

  • Musket Room, Manhattan

  • Estela, Manhattan

  • Corima, Manhattan

  • Crown Shy, Manhattan

  • L’abeille, Manhattan

  • One White Street, Manhattan

  • Jungsik, Manhattan

  • Jeju Noodle Bar, Manhattan

  • Casa Mono, Manhattan

  • Cote, Manhattan

  • Le Coucou, Manhattan

  • Torissi, Manhattan

  • The Modern, Manhattan

  • Cafe Boulud, Manhattan

  • Aquavit, Manhattan

  • Rezdora, Manhattan

  • Gramercy Tavern, Manhattan

    • 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

