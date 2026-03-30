健力士世界紀錄｜24小時狂食28間米芝蓮餐廳 美國男花1451美元破紀錄

美國拉斯維加斯一名侍酒師Joshua Fyksen近日締造驚人紀錄，他在24小時內造訪紐約28間米芝蓮星級餐廳並用餐，成功打破世界紀錄，並獲得健力士世界紀錄認證。
美國《紐約郵報》報道，男子Joshua Fyksen表示，為完成這項挑戰，他事前仔細研究紐約市約72間入選餐廳，規劃最有效率的路線。他透露，多數米芝蓮餐廳僅提供完整套餐（prix-fixe），因此他事前主動聯繫店家能否特例安排，有些同意甚至為他提前營業，「但大多數仍維持既定營業時間。」
Joshua Fyksen表示，「例如，三星餐廳『Eleven Madison Park」只提供需要幾個小時才能享用的料理，但他們的小酒吧會提供一些小食」，「不過，這家酒吧不接受預訂，所以我只能碰碰運氣直接進去。」
2023年曾以22間破紀錄
Joshua Fyksen透露，這次挑戰「光是食物就花了976.97美元（約7,652港元），加上交通費474.37美元（約3,716港元），總計約1451美元（約11,365港元）。」他坦言，過程中幾乎「飽到極限」，但也笑說，「我還沒講夠這個故事！」值得一提的是，他曾於2023年以吃遍22間米芝蓮星級餐廳創下紀錄，這次進一步突破自我，並超越2024年由印度團隊創下的25間紀錄。
Joshua Fyksen24小時內於28間米芝蓮星級餐廳用餐
Oxomoco, Brooklyn
Four Horsemen, Brooklyn
Tuome, Manhattan
Bar Miller, Manhattan
Joji, Manhattan
La Pavillon, Manhattan
Oiji Mi, Manhattan
Bom, Manhattan
Eleven Madison Park, Manhattan
Semma, Manhattan
Shmoné, Manhattan
Musket Room, Manhattan
Estela, Manhattan
Corima, Manhattan
Crown Shy, Manhattan
L’abeille, Manhattan
One White Street, Manhattan
Jungsik, Manhattan
Jeju Noodle Bar, Manhattan
Casa Mono, Manhattan
Cote, Manhattan
Le Coucou, Manhattan
Torissi, Manhattan
The Modern, Manhattan
Cafe Boulud, Manhattan
Aquavit, Manhattan
Rezdora, Manhattan
Gramercy Tavern, Manhattan
