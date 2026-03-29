伊朗局勢｜大戰一觸即發？伊朗議長：我們部隊正待美國地面部隊到來 炮彈將如雨下

美以伊戰事周日滿30天，伊朗傳媒包括官方伊朗通訊社(IRNA)發布伊朗議會議長卡利巴夫的講話。他稱，伊朗部隊正等待美國士兵從地面進入伊朗，這樣便可如下雨般向他們發射炮彈。美國《華盛頓郵報》稍早稱，美國國防部正準備在伊朗展開地面行動，料持續數星期，但未知總統特朗普是否會批准。

伊朗局勢｜批敵人邊公開說談判邊謀密地面攻擊

卡利巴夫又批評特朗普政府，指敵人一邊公開發出談判的訊號，一邊暗中策動地面攻擊。他指出，美國的15要點停火方案，只列出其「想要的東西，並追求在這場戰爭中早已失敗的目標」。對於投降之說，卡利巴夫以阿拉伯語說，伊朗的訊息「明確」——不會接受羞辱。伊朗已拒絕美國提出的停火方案，而特朗普就伊朗封鎖石油運輪要道霍爾木茲海峽，威脅攻擊伊朗的發電廠，上周四宣布再度押後通牒限期至4月6日(下周一)，聲稱停火會談進展良好。