伊朗局勢｜人權報告：美以空襲逾3周 伊朗平民近1500死包括217名兒童 逾40間學校遭炸毀

一份由多個人權團體組成的聯盟發表的報告指，美國與以色列自2月28日對伊朗開戰以來的空襲禍及學校、醫院及其他非軍事設施，已造成近1,500名平民喪生。
美國《華盛頓郵報》報道，上述是目前對伊朗戰事平民死傷估計最全面的報告，研究員記錄到從2月28日至3月23日，有1,443名伊朗平民死亡，其中至少217人為兒童。報告稱，這數字是「經核實後最起碼的人數」，隨著空襲持續，數字勢必上升。但報告並沒細分每宗襲擊是美軍還是以軍所為。
報告指，從美國官員的公開發言可看出，美國並未完全遵守將平民傷害降至最低的國際法要求。同時，批評者指控以色列無視保護戰區平民的國際法，尤其在加沙和黎巴嫩。
報告認為，造成平民死亡的主因包括，過時或缺失情報所致的目標判定與識別錯誤、在人口稠密城市地區使用爆炸品，以及針對同時具軍民兩用的基建(包括交通和能源設施)攻擊。人權專家指出，攻擊民用基建違反武裝衝突國際法。
此外，研究員發現，開戰以來已有40多間伊朗學校遭炮火破壞，包括疑因情報過時、錯判目標而遭擊中的南部一間女校，造成至少168名兒童死亡、110人受傷。若調查最終確認美軍需負責，將成自1991年以來美軍單次攻擊造成平民死亡最多的一次事件。
有份撰寫報告的包括獨立機構「伊朗人權行動者」(HRAI)，他們在華盛頓及荷蘭都設有機構，專門研究伊朗疑似人權侵害事件，靠在當地運作數十年的網絡蒐集證據。
報告指出，在人口稠密地區的空襲造成平民死亡驟增、流離失所及關鍵基礎設施受破壞。與此同時，伊朗國內鎮壓加劇，也進一步令民眾行動、通訊和尋求醫療和安全受到限制。報告批評，美國與以色列將平民受到的傷害描述為個別事件或將其合理化，並掩飾軍事行動對平民的持續性衝擊。
此外，報告指出，大多數平民死亡的攻擊發生在首都德黑蘭及其周邊地區。迄今死傷最嚴重的一天是3月9日，發生了400宗空襲，造成262名平民死亡，包括一次對德黑蘭東部一幢住宅大樓的攻擊。
一名31歲母親受訪表示：「孩子們躲在桌子底下。我不知道該怎麼跟他們說。你無法向一個7歲小孩解釋，為甚麼他們城市的天空會突然被照亮，接著就傳來爆炸聲。」