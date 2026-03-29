伊朗局勢｜人權報告：美以空襲逾3周 伊朗平民近1500死包括217名兒童 逾40間學校遭炸毀

從本月23日發布的影片可見，德黑蘭一幢建築物在空襲中倒塌，救援人員合力救出一名小童。(資料圖片)

一份由多個人權團體組成的聯盟發表的報告指，美國與以色列自2月28日對伊朗開戰以來的空襲禍及學校、醫院及其他非軍事設施，已造成近1,500名平民喪生。

美國《華盛頓郵報》報道，上述是目前對伊朗戰事平民死傷估計最全面的報告，研究員記錄到從2月28日至3月23日，有1,443名伊朗平民死亡，其中至少217人為兒童。報告稱，這數字是「經核實後最起碼的人數」，隨著空襲持續，數字勢必上升。但報告並沒細分每宗襲擊是美軍還是以軍所為。

報告指，從美國官員的公開發言可看出，美國並未完全遵守將平民傷害降至最低的國際法要求。同時，批評者指控以色列無視保護戰區平民的國際法，尤其在加沙和黎巴嫩。