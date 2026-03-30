京都小五男童畢業禮失蹤　書包在山區被發現

日本京都府南丹市近日發生小學生失蹤事件，11歲小五男童安達結希在3月23日出席學校畢業典禮，從停車場落車後就不見了。校內閉路電視和同學都沒有他的蹤影。惟搜救人員在附近山區找到屬於男童的黃色書包。 班主任未有即時通知家長 日本《ABEMA TIMES》報道，11歲的安達結希正就讀小學五年級，當日早上8時，由爸爸開車30分鐘送他到9公里外的學校，並在位於園部町的校園停車場下車、與爸爸道別。安達結希本應直接前往課室，但班主任在早上8時30分沒有看到他出現，當下認定缺席，但班主任當時沒有向家長確認安達結希狀況。

當天上午11時30分放學時間，安達父母按正常時間到學校接放學，等了15分鐘才接獲班主任通知，而安達結希目前下落不明。 該所小學校長蘆刈毅坦承，即便是老師忙於畢業典禮，發現安達結希未到的時候，也該及早聯絡家長，然而他們錯過時機，現在悔不當初。校方也表示，當日校內閉路電視並未拍到安達結希的身影。

附近居民指停車場對接送很方便，學生按理不會走失。一名女性當天事發當下在附近散步，她指出，那時間附近沒有人或車，她沒看見安達結希。該區有許多老人家在公園做運動，若安達結希出現，應該會被注意到。 報道指出，安達結希落車的停車場距離課室約150米，有一條道路從學校延伸到山上，人流非常稀少，站在該區30分鐘幾乎都沒看到人經過。 戴黃色帽 上衣有84標誌 截至3月28日，救援人員及義工在尋找安達結希的下落。根據警方公開資訊，安達結希身高134.5厘米、體型偏瘦，留黑色短髮，失蹤當天穿戴黃色帽子、一件胸前有數字84標誌的灰色運動服、卡其褲以及黃色書包。據《京都新聞》，3月29日上午在園部町一帶的山區尋獲一個黃色書包，確認屬於安達結希，但還未找到男童本人。