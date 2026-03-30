12噸KitKat朱古力被盜 恐礙復活節歐洲供應

意大利發生一宗匪夷所思的失竊案，重達12噸的KitKat朱古力連同負責運載的貨車不翼而飛。消息或令歐洲KitKat粉絲「人心惶惶」，因案件恐致KitKat在復活節前後供應短缺。母公司雀巢指貨物被盜情況日益嚴重，促各方關注。

路透社等外媒引述雀巢稱，一輛運載413,793條、重逾12噸KitKat的貨車，上周在意大利中部廠房出發向歐洲多地發送KitKat，但未有駛抵原定目的地波蘭，連車帶貨不知所終。雀巢指事件中無人受傷，但沒說明貨車失蹤位置。有報道稱，被盜的是新推出的世界一級方程式賽車(F1)系列KitKat，於上周四被搶。該批朱古力外型仿照賽車設計，內層是KitKat招牌式的朱古力威化。

雀巢指貨物盜竊問題日益嚴重 KitKit廣告口號是「Have A Break, Have A KitKat」(港稱「鬆吓、唞吓、KitKat吓」)，當中「break」可解作休息一會。雀巢發言人回應案件時一語雙關，說「雖然我們常叫人吃KitKat break一下」，「但賊人似乎太過只看字面，竟然搶走(made a break with)逾12噸朱古力」。雀巢在聲明中稱，貨物盜竊情況日益猖獗，「我們固然欣賞犯罪分子品味不凡，但貨物盜竊正成為各大小企業日益嚴重的問題。愈來愈精密的犯案手法頻繁出現，我們決定公開自身經歷，冀喚起外界對此愈趨常見犯罪趨勢的關注」。

雀巢稱正配合執法部門調查並與供應連夥伴溝通，指大批KitKat被盜或影響歐洲復活節前後的KitKat供應，而被盜KitKat恐將流入黑市市場，強調執法部門可透過每一條朱古力上的批次編碼，追蹤產品來源。