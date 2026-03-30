伊朗局勢｜特朗普：或佔領哈爾克島奪伊朗石油

自美國、以色列聯手攻擊伊朗，戰事踏入第二個月仍未見有緩和跡象。美國據報計劃向伊朗發動地面行動，伊朗則揚言軍方已準備好反擊，將美國和以色列官員住所列為合法打擊目標。巴基斯坦外交部長日前宣布，伊朗已同意允許 20 艘懸掛巴基斯坦國旗的船隻通過霍爾木茲海峽。美國總統特朗普坦言，或佔領伊朗石油出口樞紐哈爾克島奪伊朗石油。

伊朗首都德黑蘭等多地周日繼續遭受空襲，多幢建築物損毀嚴重。以色列南部城市貝爾謝巴一座由中資企業擁有的農藥生產工廠，則被伊朗的攻擊波及起火，冒出大量黑煙。特朗普接受英國《金融時報》訪問時指，希望好似美國對委內瑞拉採取軍事行動一樣，奪取伊朗石油，並可能佔領哈爾克島。他說，不相信哈爾克島有任何防禦，認為美軍可以輕易攻下。特朗普指，美國與伊朗透過巴基斯坦進行的間接談判進展順利，加上美軍已轟炸伊朗1.3萬個目標，餘下約3,000個目標，相信很快會達成協議。