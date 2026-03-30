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國際
出版：2026-Mar-30 10:38
更新：2026-Mar-30 10:38

日本自衞隊員闖中國大使館　新宿民眾集會代說「中國對不起」(有片)

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日本自衞隊員闖中國大使館，新宿民眾集會代說「中國對不起」。(X)

日本自衞隊員闖中國大使館，新宿民眾集會代說「中國對不起」。(X)

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日本自衛隊三等陸尉村田晃大24日闖入中國駐東京大使館的案件，防衛相小泉進次郎27日就事件表示遺憾，將嚴正處理。中國外交部同日回應指這遠遠不夠，敦促日方給中方一個負責任的交代。上周六、日(28日及29)，日本東京新宿有民眾連續兩日舉行集會，參與者不滿首相高市早苗內閣施政方向，亦有人要求高市早苗政府就自衛隊員闖館事件道歉。

日本《神奈川新聞》報道，日本約1,400名民眾28日在東京新宿舉行集會，抗議者對美國和以色列打擊伊朗、高市的修憲動向等表示不滿，呼籲和平、反對戰爭。社交平台流傳影片顯示，集會人群手持光棒揮動，並持標語「不仇恨」，有人以日語帶領高喊「高市道歉」、「小泉道歉」、「中國對不起！」等口號，要求高市早苗政府就自衛隊員闖館事件道歉，更有人要求「高市辭辭」。

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