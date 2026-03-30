選美佳麗台上一排牙貼突脫落　從容應對贏全球掌聲(有片)

2026年度的泰國小姐(Miss Grand Thailand 2026)初賽於上周三(25日)直播期間發生一段小插曲，其中一省佳麗在自我介紹環節期間，上排牙齒貼片突然鬆脫掉落，看去就如一棚假牙鬆脫一樣，這位佳麗卻臨危不亂，輕易化解尷尬場面，機智為她贏得全場、甚至全球掌聲。

綜合報道，該名佳麗是代表中部巴吞他尼府出賽的18歲Kamolwan Chanago，25日晚身著華麗禮服亮相，就在台上自我介紹時，疑因嘴乾加上嘴部動作影響，令上排牙齒貼片突然鬆脫，就在眾目睽睽下突然滑落卡在下唇邊。眼見這場「災難」發生，Chanago繼續保持笑容，將講稿說完，不經意地轉面避開鏡頭，迅速用手把貼片取下，隨後來個華麗轉身面向舞台，很快已回復自信的笑容，從容而優雅地完成走位、擺出姿態，整體節奏幾乎沒有被打亂。現場觀眾隨即報以掌聲與歡呼。