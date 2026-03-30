驅魔人數暴增650%連教宗都關注　神父揭惡魔附身7大徵兆

神鬼之說各有不同論調的支持者，不過，自2020年起，驅魔人(Exorcist)人數暴增650％，專家指出與神秘主義、秘傳學及撒旦崇拜有關的案件增加，導致精神危機擴大。天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)本月在梵蒂岡會見資深驅魔師，說明教宗亦關注情況。有神父揭露被惡魔附身的七大徵兆，並呼籲強化每區驅魔人培訓，以因應愈發嚴重的靈異現象。

綜合報道，教宗良十四世本月13日在梵蒂岡接見了一批驅魔人，據指，這些神父提出警告，全球「神秘主義、秘傳學與撒旦崇拜」正出現令人不安的上升趨勢。CNN報道，國際驅魔人協會(International Association of Exorcists)的神父呼籲教宗確保全球每個教區都至少配有一名或多名受過充分訓練的驅魔人神父，有神父坦言，部分儀式過程中，需束縛附身者以防危險行為發生。美國有25個教區回應近年驅魔請求明顯增加，全國驅魔人人數由2020年20名神父，急增至今年大約150名接受驅魔訓練的神父。