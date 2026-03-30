伊朗局勢｜WSJ：特朗普擬奪伊朗濃縮鈾 專家：地面任務危險複雜 需專門精銳特種部隊執行恐拖長戰事

美媒引述華府官員報道，總統特朗普正衡量一項軍事行動，計劃從伊朗奪取近1,000磅濃縮鈾，但這是複雜且高風險的任務，美軍展開地面行動後可能因此需在伊朗停留數天，甚至更久。 特朗普：若伊朗談判拒讓步 不惜動武奪取濃縮鈾 《華爾街日報》(WSJ)引述美國官員指，特朗普未決定是否下達上述命令，他正在考慮美軍面臨的危險，但他對奪取伊朗濃縮鈾的構思持開放態度，因為這可能有助達成他永久防止伊朗製造核武的核心目標。 知情人士指，特朗普亦要求幕僚向伊朗施壓，要求伊朗同意交出核材料，作為結束戰爭的條件。特朗普與政治盟友談話時明確表示，伊朗不能保存這些核材料。特朗普亦曾討論過，若伊朗拒絕在談判桌上讓步，將不惜動武來奪取。

專家：伊朗具備建立新地下濃縮設施的能力 白宮發言人萊維特發聲明表示：「五角大廈的職責是做好準備，以便為三軍統帥提供最大的選擇空間，這並不代表總統已做出決定。」 去年6月美國與以色列對伊朗發動空襲之前，據報伊朗擁有超過400公斤濃度60%的高度濃縮鈾，以及近200公斤濃度20%的可分裂核材料，後者能極易轉化為濃度90%的武器級濃縮鈾。 國際原子能機構總幹事格羅西(Rafael Grossi)表示，這些濃縮鈾主要存放在美以去年6月空襲的3處地點其中兩處，分別是伊斯法罕核設施的地下通道，以及納坦茲的倉庫。專家指出，伊朗擁有製造濃縮鈾的離心機，並具備建立新地下濃縮設施的能力。

特朗普私下說不希望戰事拖長 知情人士透露，特朗普及部分盟友認為，有可能透過精準行動奪取伊朗核材料，不會大幅延長戰爭時間，仍可讓美國在4月中前結束戰爭。報道指，特朗普已向親信表示，他不希望陷入一場持久戰。部分高級幕僚也急於讓他將重心轉向其他事務，包括11月的中期選舉。目前民調顯示，共和黨可能面臨重大挫敗。 前美國軍官及軍事專家均認為，試圖以武力奪取伊朗濃縮鈾的行動都是複雜又危險，這在特朗普下達的命令中，是挑戰性最高的行動之一。如此行動極可能引發伊朗報復，且可能拖長戰事，遠遠長過特朗普提出的4至6周。

「奪鈾」行動既危險又複雜 若展開行動，美軍便需飛往目標地點，極可能受到伊朗地對空導彈和無人機攻擊。抵達現場後，作戰部隊須先確保周邊安全，以便工兵操作挖掘設備，在瓦礫殘骸中搜尋，並檢查有無地雷或陷阱。更複雜的是，提取核材料很可能需要由受過專門訓練，可在戰地移除放射性物質的精銳特種作戰部隊執行。 高濃縮鈾可能存放在約40至50個類似潛水氣瓶的特殊鋼瓶中，需要放入運輸容器以防意外洩漏。哥倫比亞大學高級研究學者、前伊朗核談判代表內菲夫(Richard Nephew)表示，這可能需要數輛卡車運輸。

可能需建臨時機場 專家指出，除非有機場可用，否則須先建立臨時機場，才能運送設備到目標地點並將核材料運出。整個行動預計需要數天，甚至長達一周才能完成。