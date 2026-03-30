女子同時搭上同卵雙胞胎兄弟　產嬰驗不出誰是生父

英國倫敦一名女子，在2017年時劈腿一對同卵雙胞胎兄弟，後來懷孕產下了一名女嬰，但卻搞不清楚生父到底是誰，由於連DNA都無法給出親子鑑定結果。上訴法院20日判決，女童的出生證明雖然保留可能的生父的姓名，但移除其父親監護權，全交由母親。

綜合報道，一對同卵雙胞胎兄弟在2017年在不知道的情況下，同時與一名女子發生性關係，直到女子懷孕後，他們才發現此事，並開始爭論究竟誰是生父。女子後來跟其中一人持續發展，2018年，男方就被登記為出生女嬰的生父，並獲得了監護權。然而這個情況引發另一名雙胞胎兄弟不滿，因他認為自己才是生父，事件於2024年鬧上法院。