女子同時搭上同卵雙胞胎兄弟　產嬰驗不出誰是生父

英國倫敦一名女子，在2017年時劈腿一對同卵雙胞胎兄弟，後來懷孕產下了一名女嬰，但卻搞不清楚生父到底是誰，由於連DNA都無法給出親子鑑定結果。上訴法院20日判決，女童的出生證明雖然保留可能的生父的姓名，但移除其父親監護權，全交由母親。
綜合報道，一對同卵雙胞胎兄弟在2017年在不知道的情況下，同時與一名女子發生性關係，直到女子懷孕後，他們才發現此事，並開始爭論究竟誰是生父。女子後來跟其中一人持續發展，2018年，男方就被登記為出生女嬰的生父，並獲得了監護權。然而這個情況引發另一名雙胞胎兄弟不滿，因他認為自己才是生父，事件於2024年鬧上法院。
法官：99.9%準確的DNA親子鑑定亦無法區分同卵雙胞胎
法律新聞網站ICLG News報道，案件最新判決於20日出爐，上訴法官表示，「他們都聲稱擁有她(女童)；而且都為此付出了巨大代價，包括損害了他們原本親密的關係。」但即使是非常可靠的DNA親子鑑定(準確度雖高達99.9%)，也無法區分同卵雙胞胎，雖然可以以「全基因組測序」(Whole Genome Sequencing)進行更仔細的分析，從30億個DNA字母中尋找分裂後產生的極微小突變，但那必須花費9萬英鎊(約93.5萬港元)，相關人士難以承擔的鉅資，而且還未必能夠得出確切結果。因此裁定，女童的出生證明保留可能的生父的姓名，亦即是2018年所登記的父親，但移除其監護權全交予母親。判決書亦指，也許等到女童成年後，科學已經可以確定同卵雙胞胎兄弟誰是生父，但就目前而言，代價還是太大了，「至於如何讓女童逐漸接受這個情況，則由她的母親來決定。」